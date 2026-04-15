‏وە شمارە.. عراق زیاتر لە ٢٣ هەزار مارەبڕین و تەڵاق لە مانگ ئادار توومار کرد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏زانیارییەیل فەرمی کە لە ئەنجومەن باڵای دادوەری، ئمڕوو چوارشەممە، دەرچگنە نیشان دان دادگایل شارستانی لە گشت پارێزگایل عراق - بیجگە هەرێم کوردستان - 23 هەزار و 640 مارەبڕین و تەڵاق فەرمی لە مانگ ئادار گوزەشتە توومار کردنە.

‏وەپای ئامارەیل، گشت شمارەی شمارەی مارەبڕین رەسییە 18 هەزار و 565 گرێبەس؛ کە بەغدای پایتەخت (هەردوگ دیم کەرخ و رەسافە) وە 5494 گرێبەس ها سەرەتای لیستەگە، و لە دویای ئەویش پارێزگای نەینەوا وە 1722 گرێبەس ها پلەی دویەم.

‏لە باوەت حاڵەتەیل جیاوەبوین، زانیارییەیل ئاشکرا کردن گشت شمارەی حاڵەتەیل تەڵاق رەسییە 5075 حاڵەت؛ کە دوارە بەغدای پایتەخت وە 2077 حاڵەت ها بان لیستەگە، لە هەمان وەخت بەسرە وە 557 حاڵەت تەڵاق ها پلەی دویەم.

‏ئی شمارەیلە، کە 15 پارێزگای عراق گردیەسەو، نیشانەی بەردەوامی جیاوازی ئاست جێگیری کۆمەڵایەتییە، و فرەیگ گرێبەست و حاڵەتەیل لەو پارێزگایلە بوینە کە خەڵک فرەتریگ لەناوی نیشتەجی بویە.

