‏وە شمارە.. خەسەخانەی خانەقین لە ماوەی مانگیگ بەرزەوبوین لە شمارەی سەردانکەرەیل و وەشکینەیل توومارکەێد

‏خەسەخانەی گشتی خانەقین لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو دووشەممە، بەرزەوبوین گەپیگ لە بڕ سەردانکەرەیل و وەشکینەیل راگەیان لە ماوەی مانگ تشرین دویەم 2025.

‏شوان شاکر، دەرمانساز و وەڕێوەبەر خەسەخانەگە، وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، دەرمانخانەی راوێژکاری لە ماوەی مانگ گوزەشتە زیاتر لە 8600 سەردانکەر توومارکردیە یەیش بڕ فرەیگ داواکاری لەبان خزمەتگوزاری دەرمانیەیل نیشان دەێد لە خەسەخانەگە.

‏وتیش؛ "یەکەی ئیکۆ زیاتر لە 230 سەردانکەر داشتیە، و یەکەی ڤایرۆسەیل زیاتر لە 3500 وەشکین تاقیگەیی لە چوارچمگئەرکەیل رووژانەی لە وەدویاچگن بیماریەیل و دەسنیشانکردنیان".

‏شاکر دیاریکرد "یەکەی کیمیای کلینیکی" شمارەی وەرچەویگ توومارکردیە وە رەدکردن 8000 وەشکین لە هەمان مانگ، دیاریکرد "یەکەگە کارمەن تایبەت دیرێد کە وشکنینەیل شەکرە، یۆریا، کریاتیین، کۆلیستڕۆڵ، چەوری سیانی، و ئەلکترۆلایتەیل جویر سۆدیۆم، پۆتاسیۆم و کالسیۆم" ئەنجام دەێد، ئێ وشکنەیلە وەرد شیکارەیل ترەک دەسمیەتیدەرن لە دەسنیشانکردن پیشوەختەی بیماریەیل و دیاریکردن حالەتەیل بیماریەگە.

