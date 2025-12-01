وە شمارە.. خەسەخانەی خانەقین لە ماوەی مانگیگ بەرزەوبوین لە شمارەی سەردانکەرەیل و وەشکینەیل توومارکەێد
شەفەق نیوزـ خانەقین
خەسەخانەی گشتی خانەقین لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو دووشەممە، بەرزەوبوین گەپیگ لە بڕ سەردانکەرەیل و وەشکینەیل راگەیان لە ماوەی مانگ تشرین دویەم 2025.
شوان شاکر، دەرمانساز و وەڕێوەبەر خەسەخانەگە، وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، دەرمانخانەی راوێژکاری لە ماوەی مانگ گوزەشتە زیاتر لە 8600 سەردانکەر توومارکردیە یەیش بڕ فرەیگ داواکاری لەبان خزمەتگوزاری دەرمانیەیل نیشان دەێد لە خەسەخانەگە.
وتیش؛ "یەکەی ئیکۆ زیاتر لە 230 سەردانکەر داشتیە، و یەکەی ڤایرۆسەیل زیاتر لە 3500 وەشکین تاقیگەیی لە چوارچمگئەرکەیل رووژانەی لە وەدویاچگن بیماریەیل و دەسنیشانکردنیان".
شاکر دیاریکرد "یەکەی کیمیای کلینیکی" شمارەی وەرچەویگ توومارکردیە وە رەدکردن 8000 وەشکین لە هەمان مانگ، دیاریکرد "یەکەگە کارمەن تایبەت دیرێد کە وشکنینەیل شەکرە، یۆریا، کریاتیین، کۆلیستڕۆڵ، چەوری سیانی، و ئەلکترۆلایتەیل جویر سۆدیۆم، پۆتاسیۆم و کالسیۆم" ئەنجام دەێد، ئێ وشکنەیلە وەرد شیکارەیل ترەک دەسمیەتیدەرن لە دەسنیشانکردن پیشوەختەی بیماریەیل و دیاریکردن حالەتەیل بیماریەگە.