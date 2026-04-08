وە شمارە.. بەرزەوبوین ریژەی بیکاری لە عراق لە ماوەی 2025

شەفەق نیوز - بەرلین

ئاماریگ کە کۆمپانیای Statistaی ئەڵمانی تایبەتمەن وە داتایل بازاڕ و وەکارهاوەرەیل لە جەهان ئەنجامی دا، نیشان دا کە ریژەی بیکاری لە عراق لە ماوەی ساڵ 2025 بەرزەوبوین کەمیگ توومار کرد.

کۆمپانیاگە لە راپۆرتێگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ریژەی بیکاری لە عراق لە ساڵ 2025 بەرزەو بوی تا بڕەسێدە 15.49%، لە وەراورد وە 15.28% لە ساڵ 2024، کە یەیش رەنگدانەوەی وەردەوامبوین فشارەیلە لە بازاڕ کار هەرچەن خاسەوبوینیگ سنووردار هەس.

وەپەی داتایەیل، ریژەی بیکاری لە وڵاتەگە وە بڕ 6.85 خاڵ سەدی بەرزەو بوی لە ماوەی ساڵ 1991 تا 2025، بەڵام ئی بەرزەوبوینە جیگیر نەویە، بەڵکم وە بانوخوارکردن ن رووشنیگ جیاوەکەر بوی لە درویژایی ساڵەیل.

دیاری کرد کە لە ساڵ 2016 بەرزترین ئاستەیل بیکاری وەخوەی دیە، وەختیگ ریژەگە لەو مەوقە رەسیە 16.17%، لە سای ئاستەنگەیل ئابووری و ئەمنی کە کاریگەرییگ راسەوخۆ داشتن لەبان دەرفەتەیل کار و گورجی ئابووری.

وتیش: ئی شمارەیلە نیشان دەن کە هیمان بازاڕ کار لە عراق تویش ئاستەنگەیل پەیکەری بوودەو، کە چاکسازییەیل ئابووری قۊلتر خوازێد ئەرا هیزدان وەکارخستن و دروسکردن دەرفەتەیل کار هەمیشەیی.