وە شمارە.. ئامار مردن و زەخمداریەیل پەلامارەیل ئەمریکا لە عراق
شەفەق نیوز – بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار قوربانییەیل پەلامارەیل ئەمریکا وەبان کەرتەیل سەر وە حەشد شەعبی راگەیان.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "شمارەی کوشیایەیل رەسیە 71 کەس، و شمارەی زەخمدارەیل رەسیە 196 کەس، کە فرەیان لە ئەنجام پەلامارە ئاسمانییە راستەوخوەیەیل بویە".
وتیش: "بڕ گشت ئەو پەلامارەیلە کە ئەنجام دریانە رەسیە 67 پەلامار، کە چەن شوونیگ لە ناوچەیل بڵاوبوین کەرتەیل حەشد شەعبی کردنە ئامانج،" بەڵام وردەکاری زیاتر دەربارەی جویر ئامانجەیل یا شوونەیلیان رانەگەیان".
ئەو سەرچەوە دیاری کرد "لایەنە پەیوەندیدارەیل وەردەوامن لە پرۆسەی سەرژمێری و وردبینی، و هاتێ لە سەعاتەیل ئایندە شمارەی قوربانییەیل زیاترەو بوود".