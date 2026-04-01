‏وە شمارە.. ئامار مردن و زەخمداریەیل پەلامارەیل ئەمریکا لە عراق

2026-04-01T14:09:34+00:00

شەفەق نیوز – بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار قوربانییەیل پەلامارەیل ئەمریکا وەبان  کەرتەیل سەر وە حەشد شەعبی راگەیان.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "شمارەی کوشیایەیل رەسیە 71 کەس، و شمارەی زەخمدارەیل رەسیە 196 کەس، کە فرەیان لە ئەنجام پەلامارە ئاسمانییە راستەوخوەیەیل بویە".

‏وتیش: "بڕ گشت ئەو پەلامارەیلە کە ئەنجام دریانە رەسیە 67 پەلامار، کە چەن شوونیگ لە ناوچەیل بڵاوبوین کەرتەیل حەشد شەعبی کردنە ئامانج،" بەڵام وردەکاری زیاتر دەربارەی جویر ئامانجەیل یا شوونەیلیان رانەگەیان".

‏ئەو سەرچەوە دیاری کرد "لایەنە پەیوەندیدارەیل وەردەوامن لە پرۆسەی سەرژمێری و وردبینی، و هاتێ لە سەعاتەیل ئایندە شمارەی قوربانییەیل زیاترەو بوود".

