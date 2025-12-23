و پشتگیری پارێزگار.. ئەنجومەن بەسرە واژووەیل راگەیانن هەرێم ئامادە کەێد (بەڵگەنامە)

شەفەق نيوز- بەسرە

ئەندامەیل ئەنجومەن پارێزگای بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، دەسکردن وە جویلەکردن ئەرا گردەوکردن واژوو دەنگدان وەبان وەکارخستن باوەت هەرێم بەسرە، وە بەشداریکردن هاوپەیمان "تصميم" کە پارێزگار ئەسعەد عیدانی سەرۆکیە.

بەڵگەنامەیگ وە واژوو ئوسامە عەبدولرەزا سەعد کەفتە دەس ئاژانس شەفەق نیوز لەناوی پێشنیار فەرمی ئەرا وەکارخستن باوەتەگە پیشکەش کەێد.

وەگورەی ئەو کتاو فەرمیە، داوا لە سەروک ئەنجومەن کریەێد باس و دووپات لە بڕیارەیل وەڕین لە پێشنیار هەرێم بەسرە واز بکەێد، و داوا کەێد ئەو پێشنیارە بنریەێدە وەردەس کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردنەیل.

بەڵگەنامەگە دیاری کەێد کە ئی جویلە ئەرا بەرژەوەنی گشتی تیەێد و وەپەی خاڵەیل دەستوور عراقی (16 و17 ۆویەم و18 و19 یەکەم)، وەکەرم یاسای ریکارەیل جیوەجیکردن ئەرا دروسبوین هەرێمەیل شمارە 13 ئەرا ساڵ 2008، و لە بان لیست واژووەیل کە وەلایەن ئەندامەیل ئەنجومەن پیشکەش کریاس.

بەڵگەنامەگە دەسەڵات دەێد وە سەرۆک ئەنجومەن پارێزگاگە وە ئەرکدارکردن بەش یاسایی ئەرا وەشوینکەفتن، وەگەرد توانای کلکردن ئەرکەگە ئەرا نویسنگەیل یاسایی لە دەیشت ئەنجومەن.