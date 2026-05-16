وەشانن تووپ لەبەغدا وەبوونەی سەرۆکایەتی حکومەت لە لایەن زەیدی

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏ئاژانس "فرانس پرێس"، شەوەکی ئمڕوو شەممە، راگەیان دەنگ 3 رممە لە بەغدادی پایتەخت عراق ژنەفیایە، وەبی ئەوەگ ئاشکراکردنیگ فەرمی دەسوەجی لەبان سروشت یا هووکارەیل ئێ دەنگەیلە بڵاوبوود.

‏"فرانس پرێس" لە زوان سەرچاوەیلەو وت: دەنگ رممەی تەقینەوەیل لە چەن ناوچەیگ جیاواز شارەگە ژنەفیایە، لە ناو دۆخیگ لە چەوەڕی ئەمنی.

‏لەلایگ تریش، سەرۆک شانەی راگەیانن ئەمنی، فەریق سەعد مەعن، دووپاتکرد کە ئەو دەنگ تەقینەوەیلە کە لە بەغداد ژنەفیایە، لەئەنجام تەقانن تووپ لە تووپخانە بویە وە بوونەی دەسەوکاربوین عەلی زەیدی، جویر سەرۆک حکومەت نوو و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەیل.

