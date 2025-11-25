وەسێدارەدان وەڕیەوبەر وەرین وەڕیەوبەرایەتی کشتوکاڵی بەغداد

شەفق نيوز- بەغداد

دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو سێشەممە، فەرمان وەسێدارەدان لەبان وەڕیەوبەر وەرین وەڕیەوبەرایەتی کشتوکاڵی بەغداد دەرکرد.

ئەنجومەن دادوەری باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل ناوەندی فەرمان وەسێدارەدان لەبان وەڕیەوبەر وەرین کشتوکاڵی بەغداد دەرکرد، وە توومەت پەلاماردان وەڕیەوبەرایەتی کشتوکاڵی بەغداد وەگەرد بڕیگ چەکدار و تەقەکردن لە هیزەیل ئەمنی، ئەوەیش دویای دەرکردنی لە پۆستەگە، کە بویە مدوو کوشیان ئەندامیگ ئەمنی و زەخمداربوین کەسەیلیگ ترەک.

وتیش: فەرمانگەگە وەگورەی مادەی چوار/ 1 وەبەڵگەی / 1 / 3 / 5 لە یاسای دژە تیرۆر شمارەی 13 ئەرا ساڵ 2005 دەرچگ.

لە 27 تەمموز گوزەشتە، لە وەڕیەوبەرایەتی کشتوکاڵی کەرخ لە بەغدار بویە تەقەکردن ناوەین دوو بڕ لە حەشد شەعبی لەبان دانایەت وەڕیەوبەر نوویگ، کە بابە مدوو کوشیان سێ کەس یەکیگیان پولیس بوی.