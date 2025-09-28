وەسێدارەدان لەبان بکوش رانندەی تاکسییگ لە کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

دادگای کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، فەرمان وەسێدارەدان لەبان بکوش ئەو رانندەی تاکسیە دەرکرد کە تەرمەکەی لەناو ماڵیگ تەواونەکریای پەیا کریا لە گەڕەک شوراو.

سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاوانەگە وەرجە چەن مانگیگ بویە، وەختیگ لایەنەیل ئەمنی ئاگاداری لە بیسەروشوینی رانندەگە وەپییان رەسی، تا ئەو لێکولینەوەیلە دەسوەپی بکەن کە بویە هوکار دیاریکردن ناسنامەی توومەتبار و دەسگیرکردن، دویای گردەوکردن بەڵگە و زانیاری.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە لە لێکولینەوە دەرکەفت کە توومەتبارەگە ئەو رانندە کوشتگە، و دادگا دویای دانیشتنەیل دویرودرویژیگ و گووشگردن لە وەچەودیەیل و پسپۆڕەیل بڕیارەگە دەرکرد.

لە ٢ ئایار گوزەشتە، پولیس عراق تەرم رانندەگە ناو ماڵیگ تەواونەکریای پەیا کرد، و ماشینەگەی دزیاس، و بکوشەگە وەرەو شوین نادیاریگ وایە، وەلێ هیزەیل ئەمنی لە ماوەی 24 ساعەت توەنستن بگرنەی و بیەنەی دادگا.