وەسێدارەدان سێ تاوانبار وە کوشتن لە نەجەف
2025-12-22T12:55:22+00:00
شەفەق نيوز- نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە دادگای تاوانەیل پارێزگاگە فەرمان تاوانی لەبان سێ توومەتبار دەرکرد دویای تاوانبارکردنیان وە کوشتن هاوڵاتییگ.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل نەجەف، فەرمان وەسێدارەدان لەبان سێ توومەتبار دەرکرد کە تاوانبار کریان وە کوشتن هاوڵاتییگ دویای دەمەقاڵیگ لەبان چێشتەخانەیگ لەناوڕاس شار نەجەف.
وتیش: بڕیارەگە وەگورەی مادەی (406) لە یاسای سزادان عراقی شمارە (111) ئەرا ساڵ 1969 دەرچگ.