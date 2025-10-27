وەسێدارەدان داعشيگ زیندانیکردن فەرمانبەریگ هاتوچو لەبان دزیکردن لە بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

دادگایەیل تاوانەیل کەرخ و رەسافە لە بەغداد، ئمڕوو دووشەممە، دوو فەرمان جیاجیا دەرکردن، یەکیگیان وەسێدارەدان لەبان تیرۆرستیگ لایەنگر ریخریاگ داعش، و زیندانی سەخت تا ماوەی دوو ساڵ وەبان فەرمانبەریگ هاتوچو وە توومەت دزیکردن پویل.

ئەنجومەن دادوەری باڵا لە دوو بەیاننامە رەسینە ئاژانس شەفەق نیوز وتن: دادگای تاوانەیل کەرخ فەرمان وەسێدارەدان لەبان تاوانکاریگ تیرۆرست دەرکرد لە ریخریاگ داعش، دیاری کرد کە بەشداری لە کارەیل تیرۆری چەکدار کردگە لەبان هیزەیل ئەمنی لە قەزای قائیم وە ئامانج شیوانن ئاسایش و ئارامی و رخبردن مەردم تا ئامانجەیل تیرۆری لە پارێزگای ئەنبار وەجی بارێد لە ساڵ 2014.

بەیاننامەگە وتیش: فەرمانەگە وەپەی مادەی چوار / 1 وە بەڵگەی مادەی دویەم / 1 و3 و4 لە یاسای دژە تیرۆر شمارەی 13 ئەراک ساڵ 2005 دەرچگ.

دادگای تاوانەیل رەسافە، فەرمان زیندانیکردن سەخت تا ماوەی دوو ساڵ لەبان فەرمانبەریگ لە وەڕیەوبەرایەتی هاتوچو گشتی لەبان دزیکردن پویل دەرکرد، وتیش: تاوانبارەگە دەسکاری پسۆلەی وەرگردن پویل کردگە، دویای کلکردن پویل باجەیل وە بڕیگ کەمتر لەوەگ وەرگردگە.

فەرمانگە وەگورەی مادەی 315 / بەش دویەم لە یاسای سزادان وە بەڵگەی مادەی 47و48و49 لەلی وە مدوو مادەی 132/ 3 دەرچگ.