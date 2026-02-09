وەسێدارەدان جیوەجیکار تاوان کوشتن محمد باقر سەدر

وەسێدارەدان جیوەجیکار تاوان کوشتن محمد باقر سەدر
2026-02-09T10:18:53+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

دەزگای ئاسایش نیشتمانی، ئمڕوو دووشەممە، جیوەجیکردن وەسێدارەدان "سەعدون سەبری قەیسی" راگەیان کە تاوانکار جیوەجیکردن تاوان کوشتن محمد باقر سەدر راگەیان.

وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانەگە لە بنەمای رەنج دەزگای ئاسایش نەتەوەیی لە لێکولینەوە و وەشوینکەفتن هەواڵگری هات، و دویای تەواوکردن ریکارەیل دادوەری.

جی باسە کە سەبری قەیسی وە تاوانەیل مرۆییە قورسیگ تاوانبار کریا، لەناویان جیوەجیکردن تاوان کوشتن سەید محمد باقر سەدر و شمارەیگ لە زانایەیل بنەماڵەی حەکیم و هاوڵاتیەیل بیگوناه، وەگورەی بەیاننامەی ئاسایش نیشتمانی.

 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon