وەسێدارەدان جیوەجیکار تاوان کوشتن محمد باقر سەدر

شەفەق نيوز- بەغداد

دەزگای ئاسایش نیشتمانی، ئمڕوو دووشەممە، جیوەجیکردن وەسێدارەدان "سەعدون سەبری قەیسی" راگەیان کە تاوانکار جیوەجیکردن تاوان کوشتن محمد باقر سەدر راگەیان.

وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانەگە لە بنەمای رەنج دەزگای ئاسایش نەتەوەیی لە لێکولینەوە و وەشوینکەفتن هەواڵگری هات، و دویای تەواوکردن ریکارەیل دادوەری.

جی باسە کە سەبری قەیسی وە تاوانەیل مرۆییە قورسیگ تاوانبار کریا، لەناویان جیوەجیکردن تاوان کوشتن سەید محمد باقر سەدر و شمارەیگ لە زانایەیل بنەماڵەی حەکیم و هاوڵاتیەیل بیگوناه، وەگورەی بەیاننامەی ئاسایش نیشتمانی.