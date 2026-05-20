وەزیریگ وەرین عراقی: لافاوەیل دەگمەنیگ لە تورکیا ئاست ئاو دجلە و فوڕات بەرزەو کەن

شەفەق نیوز - بەغداد

حەسەن جەنابی وەزیر وەرین سەرچەوەیل ئاوی عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، باس لە نیشانەیل ئاوی کرد کە وە دەگمەن وەسفیان کرد لە سەرچەوەیل باڵای هەردوگ چەم دجلە و فوڕات لەناو خاکەیل تورکیا، و مەزەنەی بەرزەوبوین هاوردەیل ئاو ئەرا عراق لە ماوەی ئایندە کرد.

جەنابی لەڕی ئەکاونت خوەی لە ماڵپەڕەیل کۆمەڵایەتی نۊسان: خەوەرەیل نشان دەن ئەرا کە بەنداوە گەورەیل تورکیا، لەناویان کیبان و کاراکایا و ئەتاتورک و ئەلیسۆ، نزیکەو بوینە لە بەرزترین ئاست هاتیان لە ئەنجام وەفروارین خەسیگ لەی ساڵە، وەگەرد وارانەیل رفتیگ.

دیاری کرد کە دەسەڵاتەیل تورکی دەروازەیل ئەو بەنداوەیلە واز کردنە وە ئامانج بیوەییان و ریگریکردن لە رخباریەیل تافایی ئاو، کە توانای تەکان ئاو لە هەردوگ بەنداو ئەتاتورک و ئەلیسۆ فرە گەورەس، و ری وە رەدبوین زیاتر لە 17 هەزار مەتر سێجا لە چرکەیگ ئەرا هەرکام لەلیان دەێد.

هەمیش وت: عراق دەسوەجی هەست وە زیایبوونیگ لە هاوردەیل ئاوی ئەرا بەنداو مووسڵ لەڕی چەم دجلەو کەێد، لە وەختیگ لە چەم فوڕات نادیارە لەوەر ئەو نادیاریە لە بەنداو تەبقە لە سووریا.

جەنابی دووپاتیش کرد کە ئی ساڵە وە ساڵیگ تەڕ هەژمار کریەێد، و داوا لە دەسەڵاتەیل عراقی کرد ئەرا وەهیزکردن کارامەیی ئیدارەدان ئاو و کۆنترۆڵکردن لەبان هاوردە ئاوییەیل و بەشکردنیان وە شیوەیگ دادپەروەرانە، وەگەرد دابينکردن بەش ناوچەیل گوڵەمەیل (ئەهوار) ئەرا قەرەبووکردن دانیشتگەیلی لەو زەرەدەیلە کە لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە وەپییان رەسیە.

یەیش دۊای ئەوە تێد کە وەڕێوەبەرایەتی گشتی بەنداوەیل لە هەرێم کوردستان، دۊکە، راگەیان بڕ ئاوەیل هەڵگیریاگ لە بەنداوەیل و دەرياچە دەسکردەیل لە ئاست 9 ملیار مەتر سێجا رەد کردگە، وەگەرد رەسین زوورم بەنداوەیل ئەرا ئاست پڕبوین.