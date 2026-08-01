وەزیر نەفت عراقی لە ئەنقەرەس ئەرا واژووکردن رێککەفتن جەیهان

وەزیر نەفت عراقی لە ئەنقەرەس ئەرا واژووکردن رێککەفتن جەیهان
2026-08-01T08:15:42+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

وەزارەت نەفت عراقی، رووژ شەممە، راگەیان کە وەزیرەگەی باسم محەمەد خوزەیر عەبادی، سەردان تورکیا کردگە وە سەرۆکایەتی شاندیگ باڵا ئەرا واژووکردن رێککەفتنیگ تایبەت وە کلکردن و بارکردن نەفت خاو عراقی لەری لۊلەی عراقی - تورکی تا رەسێدە بەندەر جەیهان تورکی.

 وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد، کە سەردانەگە وە ئامانج موهرکردن رێککەفتن کلکردن و بارکردن نەفت خاو عراقییە لەری لۊلەی عراقی تورکی وەرەو بەندەر جەیهان، لە گامیگ کە ئامانج لەلی رێکخستن و وەردەوامبۊن ئۆپراسیۆنەیل هەناردەکردن نەفتە لەڕی ئی رێڕەو ستراتیژییە.

 ئی گامە دۊای کووتاییهاتن کار وە رێککەفتن وەرین لەناوەین عراق و تورکیا تیەێد، و لە چوارچیوەی تەقەلایل هاوبەشە ئەرا مسۆگەرکردن وەردەوامبۊن رەسین نەفت خاو و قایمکردن هاریکاری لە کەرت وزە لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە.

ورێککەفتنەگەی تایبەت وە کڕ لۊلەیل کەرکووک - جەیهان لە 27 تەمووز/ یۆلیۆ گوزەشتە کووتایی هات، دۊای دەیان ساڵ لە رێکخستنی ئەرا هەناردەیل نەفت لەناوەین عراق و تورکیا.

 عەبادی وەرجەیە لە بەغداد، لە 9ی تەمووز/ یۆلیۆ وەگەرد وەزیر وزە و سەرچەوە سروشتییەیل تورکی ئەلب ئەرسەلان بەیرەقدار، باس لە باوەت رێککەفتنەگە کردۊد، وەرجە ئەوەگ سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عەلی فالح زەیدی، هەفتەی گوزەشتە، سەردان تورکیا بکەێد وە سەرۆکایەتی شاندیگ حکومی باڵا، و چڵوی وە سەرۆک تورکی رەجەب تەیب ئەردۆغان بکەفێد دۊای رەسینی ئەرا ئەنقەرە، لە سەردانیگ کە باسەیل و رێککەفتنەیل هاریکاری لە بوارەیل ئەمنی و ئابووری و وەبەرهەمهاوردن لەخوەی گرد، بیجگە لە دۆسیەیل نەفت و وزە و زیایکردن هامشوو بازرگانی.

 سەرچەوەیگ وەرپرس لە کۆمپانیای نەفت باکوور حکومی، رووژ چوارشەممە 24 حوزەیران/ یۆنیۆ گوزەشتە، ئاشکرا کرد لە تەواوبۊن لە ئامادەکردن و ریکخستن کڕ لۊلەیل عراقی - تورکی کە لە کەرکووکەو دریژەو بوود تا بەندەر جەیهان تورکی، و دووپات کرد کە کار تاقیکاری لەری کڕەگەو لە ماوەی دوو هەفتە دەس وەپی کەێد چۊ ئامادەکارییگ ئەرا دووارە دەسکردن هەناردەکردن وە شیوەیگ جیگیر.

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