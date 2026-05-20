وەزیر نەفت ئەرا زەیدی: کۆتاییهاوردن وە سزانن غاز لە دۊایینەیل 2029 و رێککەفتن وەگەرد هەرێم دەسکەفتیگ گەورەس

شەفەق نیوز - بەغداد

باسم محمد خوزەیر عەبادی وەزیر نەفت عراق، ئمڕوو چوارشەممە، لە وەرانوەر عەلی زەیدی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، دووپات کە وەزارەتەگە وەردەوامە لەبان پرۆژەیل بەرهەمکاری غاز هاوەڵ ئەرا رەسین وە کۆتاییهاوردن وە سزاننی لە عراق لە دۊایینەیل ساڵ 2026، و پەیمان دا وە خەسەوکردن تەقەلایەیل ئەرا مسۆگەرکردن داهاتە داراییەیل لە هەناردەیل و کاراکردن دەروازەیل هەناردەکردن، بیجگە لە دابینکردن بەرهەمە نەفتییەیل ئەرا هاووڵاتییەیل وەل ئەو سەختییەیل ئیسە لە ناوچەگە.

عەبادی، لە دیدارەگە، باس لە گرنگی گەڕەیل مووڵەتدان لە هاوردن شارەزاییە جیهانییەیل کرد ئەرا وەرەونوابردن کەرت نەفتی، بیجگە لە پرۆژەیل وزەی خوەر و لە نوایان پرۆژەی "خوەر بەسرە"، وە پەسندان رێککەفتن نەوتی دۊایین وەگەرد هەرێم کوردستان و وە دەسکەفتیگ گەورە هەژماری کرد، لە وەختیگ داوا کرد وە تەرخانکردن بودجەیگ پەنج ساڵە کە زامن تەواوکردن پرۆژە ستراتیژییە گرنگەیل بکەێد، وەپای بەیاننامەیگ فەرمی کە لە وەزارەتەگە دەرچگە.

لەلای خوەییش نووسینگەی راگەیانن ئەرا سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، دیاری کرد کە دیدارەگە کە لە بارەگای وەزارەت نەفت بەسیا، کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل وەگەرد وەزیر نەفت و ستاف وەرەونواچگ میکانیزمەیل چارەسەرکردن لێکەفتەیل قەیران بەسانن گەروو هورمز و وسانن هەناردەکردن خستنە وەردەس، بیجگە لە چەودیاریکردن وەڕیەوەچگن کار لە پرۆژەیل غاز هاوەڵ و دیارترین ئەو سەختییەیلە کە رۊوەرۊی بوونەو.

لە دیدارەگە باس لە پەیاکردن دەروازەیل جیاجیا و زامنکردن ریەیل جیگر کریا ئەرا هەناردەکردن نەفت خاو، و میکانیزم جیوەجیکردن بڕیارەیل ئەنجومەن وەزیرەیل لەی باوەتە، وەگەرد باسکردن لە ریکارەیل وەزارەت دەیشت لە باوەت چەودیاریکردن رێککەفتنە موهرکریاگەیل وەگەرد شمارەیگ لە وڵاتەیل هاوسا ئەرا هەناردەکردن نەفت وەڕی هشکانی.