‏وەزیر دەيشت عراق دووپاتکەێد ئەرا عەبدی لە پاڵپشتیکردن رێککەفتن وەرد دیمەشق و نواگیری گرژیەیل ناوچەگە

‏شەفەق نیوز- میونشن

‏جێگر سەرۆک ئەنجوومەن وەزیرەیل و وەزیر دەيشت عراق، فوئاد حسێن، ئمڕوو یەکشەممە، ئەرا فەرماندەی هێزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە)، مەزڵووم عەبدی، دووپاتکرد لەبان پاڵپشتیکردن تەقەلایل ئەرا رەسین وە رێککەفتن وەل حکوومەت کاتی سووریا، وەل دووپاتکردن لەبان هەوەجەی پاراستن ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەگە و نواگیری لە هەر گرژییگ.

‏یەیش لە وەخت دیدار فوئاد حسێن و مەزڵووم عەبدی هات، لە پەراوێز کارەیل کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش.

‏وەپای بەیاننامەی وەزارەت دەيشت عراق کە رەسییە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، لەی دیدارە باس لە ئەوزەڵکردنە ئەمنییەیل دویایی سووریا کریا، وەزیر دووپاتکرد لەبان "پیرۆزبایی و پاڵپشتی عراق ئەرا ئەو تەقەلایەیلە کە خوازیار رەسینە وە رێککەفتن وەرد حکوومەت وەختانەی سووریا".

‏لە بەیاننامەگە دیاریکرد "لە دیدارەگە باس لە پرۆسەی هاوردن زیندانییەیل ڕێکخریاگ (داعش) ئەرا ناو عراق کریا و هویروڕا ئاڵوگۆڕ کردن لەبان جویر دۆسیەی دەسوەسەرکریایەیل، وەرد دووپاتکردن لەبان گرنگی پاراستن ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەگە و نواگیری لە هەر گرژییگ، و پاراستن ئارامی و خوەڕاگری".

‏هەر وەپای بەیاننامەگە، هەردوگ لا بارودۆخ بژێوی و ئیداری لە ناوچەی جەزیرەی سووریا تاوتوێ کردن، کە نیشانەی پەرۆشی عراقە ئەرا قایمکردن ئاسایش و سەقامگیری و وەدیهاتن بەرژەوەنی ناوچەگە.