‏وەزیر دەروەی ئیران رەسیە بەغدا

شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەزیر دەروەی ئیران، عەباس عراقچی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، رەسیە پایتەخت عراق بەغدا لە سەردانیگ رەسمی کە یەک رووژ وەپی چوود؛ ئامانج لەلی ئەنجامداین راوێژکارییەیل پلە بەرزە وەگەرد گەورە وەرپرسەیل عراقی، کە گرنگترین تەوەر پەیوەندییەیل دووانی و ئاڵشتکاریەیل ناوچەیی و دویاترین رویداوەیل گۆڕەپان ناودەوڵەتییە.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەزیر پەیوەندییەیل عراق، مستەفا جەبار سەنەد، و بریکار وەزارەت دەرەوە عراق، باڵیۆز محەمەد حسێن بەحرلعلووم، وەرگەرد چەن کەسیگ لە وەرپرسەیل عراقی و بایلۆز ئیران لە بەغدا، محەمەد سادق ئال کازم، پێشوازی لە عراقچی کردن هنای رەسیە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.

‏سەردان وەزیرەگە چاودێری ئامادەکارییەیل ئەرا رێوڕەسم وەخاکسپاردن تەرم رێبەر کۆچکردگ ئیران، ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی، لەخوەی گرێد، کە چەوەڕێ کرێد لە شوونەیل پیرۆز لە عراق ئەنجام بدرێد، وەپای قسەی دەزگایەیل راگەیانن فەرمی ئیران.

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