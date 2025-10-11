وەزیر خوەنەواری باڵا: زیاتر لە 5 هەزار خوەنەوار بیانی لە 47 وڵات دیریمن کە لە زانکۆیەیل عراق خوەنن
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزیر خوەنەواری باڵا و لێکۆڵینەوەی زانستی عەلیم نەعیم عەبودی، ئمڕوو شەممە، ئامار شمارەی خوەنەوارەیل بیانی کە لە زانکۆیەیل عراق خوەنن وە زیاتر لە 5 هەزار خوەنەوار مەزەنەکرد.
یەیش لە وتاریگ هات لە کۆنگرەی عراق خوەنەواری باڵا چاپ دویەم 2025 لە بەغدای پایتەخت، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی.
عەبودی لە وتاریگ وت "دەسکەفتەیل وەزارەت خوێندن باڵا وەردەوام بوین، سەرەتا وە پەسەندکردن پرۆسەی بۆلۆنیا دەس وەپیکرد ئەرا کیشانن خوەنەوارەیل بیانی " وتیش "زیاتر لە 5 هەزار خوەنەوار دیریمن لە 47 وڵات هاتنە لە زانکۆ و پەیمانگایەیلعراق لە قۆناغەیل جیاواز خوەنن جویر بەکالۆریۆس و ماستەر و دکتۆرا".
وتیش ""وەرجە 2003 وەرگردن خوەنەوارەیل بیانی لە زانکۆ و پەیمانگایەیل عراق سنوورداربوی ئەرا بڕیگ ناسنامەیل، باوجی ئیرنگە ناسنامەیل جیاواز جەهانین".
وەزیرەە دروسکردن 10 کۆلێژ زیرەکی دەستکرد لە زانکۆیەیل ئاشکرا کرد، "تا کۆلێژەیل عراق بتوەنن بوونە خاوەن داهێنان و ئەوزەڵداین دیجیتاڵی، هەمیش وەرد ئاڵشتکاری گەپەیل جەهان هاوسەنگ بوون".