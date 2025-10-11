‏وەزیر خوەنەواری باڵا: زیاتر لە 5 هەزار خوەنەوار بیانی لە 47 وڵات دیریمن کە لە زانکۆیەیل عراق خوەنن

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزیر خوەنەواری باڵا و لێکۆڵینەوەی زانستی عەلیم نەعیم عەبودی، ئمڕوو شەممە، ئامار شمارەی خوەنەوارەیل بیانی کە لە زانکۆیەیل عراق خوەنن وە زیاتر لە 5 هەزار خوەنەوار مەزەنەکرد.

‏یەیش لە وتاریگ هات لە کۆنگرەی عراق خوەنەواری باڵا چاپ دویەم 2025 لە بەغدای پایتەخت، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی.

‏عەبودی لە وتاریگ وت "دەسکەفتەیل وەزارەت خوێندن باڵا وەردەوام بوین، سەرەتا وە پەسەندکردن پرۆسەی بۆلۆنیا دەس وەپیکرد ئەرا کیشانن خوەنەوارەیل بیانی " وتیش "زیاتر لە 5 هەزار خوەنەوار دیریمن لە 47 وڵات هاتنە لە زانکۆ و پەیمانگایەیلعراق لە قۆناغەیل جیاواز خوەنن جویر بەکالۆریۆس و ماستەر و دکتۆرا".

‏وتیش ""وەرجە 2003 وەرگردن خوەنەوارەیل بیانی لە زانکۆ و پەیمانگایەیل عراق سنوورداربوی ئەرا بڕیگ ناسنامەیل، باوجی ئیرنگە ناسنامەیل جیاواز جەهانین".

‏وەزیرەە دروسکردن 10 کۆلێژ زیرەکی دەستکرد لە زانکۆیەیل ئاشکرا کرد، "تا کۆلێژەیل عراق بتوەنن بوونە خاوەن داهێنان و ئەوزەڵداین دیجیتاڵی، هەمیش وەرد ئاڵشتکاری گەپەیل جەهان هاوسەنگ بوون".

