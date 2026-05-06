وەزیر جەنگ ئەمریکی تەلەفۆن زەیدی کەێد و باس گورجکردن هاوکاری ئەمنی کەێد

عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای، ئمڕوو چوارشەممە، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە پیت هێگسێس وەزیر جەنگ ئەمریکی وەرگرد، کە لەناوی پیرووزبایی لەلی کرد وە بوونەی ئەرکدارکردنی وە دروسکردن حکومەت نوو.

ئەوەیش لە بەیاننامەیگ حکومەتی عراقی هات کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، کە وت: پەیوەندییەگە باسکردن پەیوەندییە دوانەییەیل لەناوەین عراق و ویلایەتە یەکگرتگەیل لە بوارە جیاجیایەیل وەخوەی دی، و وە تایبەت هاوکاری ئەمنی، وەگورەی رێککەفتن چوارچیوەی ستراتیژی لەناوەین بەغداد و واشنتۆن.

هەردگ لایەن دووپات لەبان تایبەتمەنی پەیوەندی لەناوەین هەردگ وڵاتەگە کردن، و گرنگی کارکردن لەبان گورجکردنی لە لایەن مەشقکردن، وە ئامانج پته‌وکردن تۊانایەیل هیزە چەکدارە عراقییەیل و بەرزەوکردن ئاست توانایان.

دۊکە سێشەممە، وەرپرسیگ گەورە لە وەزارەت دەیشت ئەمریکا وت: دامەزراوە ئەمریکییەیل لە عراق کەفتنەسە وەر زیاتر لە 600 پەلامار لە ماوەی جەنگ وەگەرد ئیران، و لە خود وەخت داوا لە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای کرد ئەو باڵە چەکدارەیلە بووسنێد کە دڵسووز تارانن و دوژمن واشنتۆنن.