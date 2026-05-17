وەزیر کارەبای نوو پەیمان دەێد وە دانان چارەسەرەیل ئەرا کۆتاییهاوردن وە قەیران وزە لە عراق

شەفەق نیوز - بەغداد

عەلی سەعدی وەهیب وەزیر کارەبای نوو، رووژ یەکشەممە، پەیمان دا وە کارکردن لەبان پەیاکردن چارەسەرەیلیگ گونجیاگ ئەرا قەیران دابینکردن وزەی درویژماوە کە فرەی ناوچە و شارەیل عراق لە ماوەیگ دویرودرویژیگ وەخوەیان دوینن.

ئیەیش لە وتاریگ هات کە پیشکەشی کرد لە وەخت وەرگردن ئەرکەیلی وە شیوەیگ فەرمی ئەرا جیوەجیکردنی لەناو وەزارەتەگە، و وەزیرەگە لەناوی وت: ئەرکمان نیشتمانی و خزمەتگوزارییە، و لەبان بنەمای وەدەسهاوردن دڵنیایی هاووڵاتی و دانان چارەسەرەیل ئەرا کۆتاییهاوردن وە مەینەتییەیلی کە لە قەیران کارەبا پەیا بوود وەسێدەو، دووپاتیش کرد کە لە ماف هاووڵاتییە لەبانمان کە خزمەتی بکەیمن وەو شیوە کە شایستەی خوەیە.

وەرجە چەن رووژیگ کەم، محەمەد نیعمە بریکار وەزارەت کارەبا ئەرا کاروبار بەرهەمهاوردن، دووپات کرد کە سیستەم بەرهەمهاوردن وزە لە عراق وە رەوشیگ فرە سەخت رەد بوود، لە ئەنجام کەمەوبوین بەرهەمهاوردن غاز ناوخۆیی و کەمەوبوین بڕەیل غاز هاوردەکریاگ لە ئیران ئەرا نیمە؛ وە مدوو وەردەوامبوین جەنگ و گرژییەیل لە ناوچەگە، و عراق مەینەتی کیشێد لە قەیران کەمبوین کارەبای درویژماوە لە چەن دەیەیگەو وە هووکار گەمارۆ و جەنگە یەک لە دۊای یەکەیل.