‏وە زیاتر لە 2% .. خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین جیهانی بەرزەوبوود

2026-02-11T08:27:48+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا /هەولێر

‏نرخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی زیاتر لە 2%، وەگەرد بەرزەوبوین نرخ  نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە  1.45 دۆلار و وە رێژەی  2.31 %‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 64.11 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ،  نرخ خام ناوڕاس بەسرە  1.45 دۆلارو وە رێژەی  2.23% بەرزەوبوی رەسیە 66.36 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت لە جیهان بەرزەوبوی،  دویای ئەوەگ بازاڕەیل لە چەوەڕوانی ئاڕاستە نوویەیل پاڵپشتی وەدەسهاوردن،  لەوەختیگ گفتوگویەیل ناوەین ئەمریکاو ئیران وەردەوامن و  نادیاریی دۆخ جیۆپۆلیتیکییش هاوکار بوود لە بەرز مەنین نرخەیل."

