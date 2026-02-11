‏وە زیاتر لە 2% .. خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین جیهانی بەرزەوبوود

شەفەق نیوز ـ بەغدا /هەولێر

‏نرخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی زیاتر لە 2%، وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 1.45 دۆلار و وە رێژەی 2.31 %‎‎ بەرزەوبوی رەسیە 64.11 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، نرخ خام ناوڕاس بەسرە 1.45 دۆلارو وە رێژەی 2.23% بەرزەوبوی رەسیە 66.36 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت لە جیهان بەرزەوبوی، دویای ئەوەگ بازاڕەیل لە چەوەڕوانی ئاڕاستە نوویەیل پاڵپشتی وەدەسهاوردن، لەوەختیگ گفتوگویەیل ناوەین ئەمریکاو ئیران وەردەوامن و نادیاریی دۆخ جیۆپۆلیتیکییش هاوکار بوود لە بەرز مەنین نرخەیل."

