وەزارەت ناوخۆی عراق ریکارەیل یاسایی وەرانوەر شاعریگ جیوەجی کەێد لەبان زواندرویژویکردن وە ئەسحابە

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن شاعریگ وەناو عەلی نەعیم، ئەوەیش دویای زواندرویژویکردن وایان ئەسحابەی پەیغەمبەر لەناو شعریگ لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسەی ناوەڕۆک نزم لە وەزارەت ناوخۆ، ریکارەیل یاسایی وەرانوەر شاعر عەلی نەعیم جیوەجی کرد، لەبان سووکایەتیکردن ئاشکرا وە سومبولەیل ئاینی لەبان سۆشیال میدیا.

سەرچەوەگە وتیش: دەسەی ناوەڕۆک نزم ئی کار وە شکانن ئاشکرای یاسایەیل و باوەیل ناو مەردم دادە قەڵەم.

وەرجەیە، ئمڕوو دووشەممە، شعریگ ئەرا عەلی نەعیم لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوی، لەناوی زواندرویژوی وەبان سومبولەیل ئاینی کەێد و داوای سووکایەتیکردن وە ئەسحابەی پەیغەمبەر کەێد، کە لەناو مەردم نەفرەت لەو کارە کریا.