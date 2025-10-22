‏وەزارەت ناوخوەی عراق دەسگردن وەبان 230 کگم مادەی هووشبەر راگەیان وە ئۆپراسیۆنیگ هاوبەش وەرد سوریا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگردن وەبان 230کگم مادەی هووشبەر راگەیان وە ئۆپراسیۆنیگ هاوبەش وەرد سوریا.

‏وەزارەتەگە لە بەیانیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "وەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوین مادەی هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل ئۆپراسیۆنیگ جویری ئەنجامدان وە هەماهەنگی راستەوخوەی ،وەرد ئیدارەی بەرەنگاربوین هووشبەر لە کۆمار عەرەبی سوریا".

‏وتیش: "هنای مەفرەزەیگ وەڕێوەبەرایەتیەگە برێد ئەرا ناو سوریا، توەنست لەری هەماهەنگی مەیدانی و هەواڵگێری هاوبەش دەسبگرێد وەبان 320کگم مادەی هووشبەر، و دەسگیرکردن شمارەیگ توومەتبار داواکریاگ ناودەوڵەتی کە بەشیگ لە تووڕ قاچاخکردن لەڕی سنوور دروسکردوین".

‏وەپای وەزارەتەگە "ئۆپراسیۆنەگە درویژەداینە وە زنجیرە تەقەلا ناوداولەتی هاوبەشەیل کە وەڕێوەبەرایەتی گشتیوە دەسمیەتی وەرد وڵات هاورێ و برا، کە لە گوزەشتە ئۆپراسیۆنیگ سەرکەفتی وەرد کوەیت کریا، ، وەگەرد شمارەیگ ئۆپراسیۆنەیل ترەک وەرد شمارەیگ وڵات هاوسا".

