وەزارەت کشتوکاڵ بەرزەوبوین نرخەیل تەماتە ئەرا "نەوین بەرهەم" گلەو دەێد

وەزارەت کشتوکاڵ عراقی، ئمڕوو سێشەممە، هووکار بەرزەوبوین نرخەیل تەماتە لە بازاڕەیل ناوخوەیی ئەرا نەوین بەرهەم ناوخوەیی و پشتبسین وە هاوردەکردن گلەو دا، وە مەزەنەکردن داوەزیان نرخەیل وەگەرد چگن بەرهەم لە کۆتایی مانگ نیسان.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخەیل تەماتە لە بازاڕەیل بڕفرووشی لەناوەین (1750 – 2250) دینار ئەرا یەک کیلۆگرامە، لە وەختیگ وە تاکەفرووشی لەناوەین (2000 – 2500) دینار فرووشیەێد.

وتیش کە شیویان کار دەروازە سنوورییەیل بەشداری کرد لە کەمەوبوین ئەو بڕەیلە لە ناو بازاڕەیل، کە بویە مدوو بەرزەوبوین نرخەیل، و دیاری کرد کە ئەوەگ شوین هاوردەکریاگەیل لە تورکیا و ئوردن کەن وە خەرج بەرزیگ میننەو.

وتیش: نرخەیل داوەزینیگ گام وە گام وەخوەیان دوینن وەگەرد دەسکردن وە بەرهەم ناوخوەیی لە کۆتایی مانگ نیسان، لە خود وەختەگە دووپات لە جیگیری نرخەیل بەرهەمە کشتوکاڵییەیلە لەوەر پشتپەسینیان وە بەرهەم ناوخوەیی.

دیاری کرد کە رەزامەنی دایە لەبان وازکردن دەر هاوردەکردن تەماتە لە مانگ ئازار گوزەشتە، لە گامیگ ئەرا پڕەوکردن کەمییە لە بازاڕ ناوخوەیی.

بازاڕەیل ناوخۆیی لە عراق یە چەن رووژیگە، بەرزەوبوینیگ وەرچەو وەخوەیان دوینن لە نرخەیل سەوزە و میوە، تایبەت هاوردەکریاگەیل، لە ناوڕاس دووپاتکردن لەبان ئەوە کە زیایبوینەگە لە بازاڕەیل بڕفرووشی دەسوەپی کەێد.

بەرزەوبوین مادەیل بنەڕەتی جۊر تەماتە و پیاز و خەیار لەخوەی گرد، وەگەرد میوەیل، کە یەیش نیگەرانییگ فراوان لەناوەین هاووڵاتییەیل دروس کرد کە دووپات کردن گرانی باری ژیان زیایەو کردیە کە هیشت وە بڕیگیان وەکارهاوردن کەمەو بکەن یا پەنا بوەن ئەرا جیگرەوەیلیگ وە کواڵیتییگ کەمتر، وەگەرد بانگەوازەیل ئەرا دەسوەردان حکومەتی ئەرا سنووردارکردن نرخەیل.