‏وەزارەت کشاوەرزی عراق قەیەغەکردن هاوردەکردن ١٦ بەرهەم راگەیان

‏وەزارەت کشاوەرزی، ئمڕوو دووشەممە، قەیەغەی شمورەیگ بەرهەم هاوردەکریاگ سەرپیچی رێکارەیل پشت وەپی بەسیاگ هاوردەکردن راگەیان، لەچوارچمگ پاڵپشتیکردن بەرهەم ناوخوەیی.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بەرهەمەیل قەیەغەکریاگ بریتین لە (سیف زەرد، مۆز، کێوی، ئەنویر، کویلەکە، ئاڵەت سەونز، باینجان، سیر).

‏وتیش، کارمەنەیل وەزارەتەگە ئۆپراسیۆنیگ مەیدانی جیوەجیکرد لە بازاڕ فروشتن بەرهەمەیل کشاوەرزی لە بەغدا و پارێزگایەیل تر، وتی؛ هەڵمەتەگە ئاشکرایکرد بڕیگ گەپ لەو بەرهەمەیل ناوبریاگ لەناو بازاڕ هەس کەلە دەێشت رێکارەیل هاوردەکردن فەرمی تیارێدە ناو بازاڕەیل، وە نرخیگ کەمەر لە بەرهەم ناوخوەیی، وەبان دەرکردن بڕیاریگ وەلایەن وەزارەت کشاوەرزی لەبان قەیەغەی هاوردەکردنی لەوەر وەردەسبوین بەرهەم ناوخوەیی، و بیجگە لە چەن بەرهەمیگ کە هەر لە گشت عراق نیەکاڵیەێد.

‏دیاریکرد، زانیاریەیل وەردەس دیاریکەن فرەیگ ئێ بەرهەمەیلە لەری هەرێم کوردستان لەژیر ناو "وەرهەم خوەمانی" تێدە ناو، وەبان ئەوەگ کە لەی ماوە لە پارێزگایەیل هەرێم نەکاڵیەن، و بڕیگیان هەر نیەتوەنرێد لەو پارێزگایەیلە بکاڵیەن.

‏وەزارەتەگە دووپاتکرد، لەبان توندبوین لەبان قەیەغەی هاوردەکردن ئێ بەرهەمەیلە لە هەرێم کوردستان تا وەخت بەرهەمهاتنی لەناو هەرێم، وە ئامانج مسۆگەرکردن پاراسترن بەرهەم ناوخوەی و قەیەغەی بازیکردن وە بازاڕ و زەرەد رەسانن وە کشاوەرزەیل.

