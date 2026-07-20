‏وەزارەت پەروەردە نمرەیل مەنن ئەرا خوەنەوارەیل نایاب و سەرکەفتگەیل و کۆلێژ بەغداد راگەیان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت پەروەردەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، نمرەیل مەنن ئەرا خوەنەوارەیل مەکتەوەیل نایاب (المتميزين)، سەرکەفتگەیل (المتفوقين) و ئامادەیی کۆلێژ بەغداد راگەیان ئارا اڵ خوەنین 2026 - 2027.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەڕێوەبەر گشتی خوەنستن باڵا و تایوەت و بیانیەیل نمڕەی مەنن خوەنەوارەیل لە ماکتەوەیل نایابەیل و ئامادەیی کۆلێژ بەغدا وە رێژەی 75%، دیاریکرد و نمرەی مەنستن لە مەکتەوەیل سەرکەفتیەیل 80% دیاریکرد، یەیش وەپای پشت بەسان وە یاسا و تەمەیل جیوەجیکریگ.

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