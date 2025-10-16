‏وەزارەت پەروەردە فایل وانەبێژی خوەیبەخش بەسێد و گردەوکردن پویل قەیەغەکەێد ( بەڵگەنامە)

شەفەق نیوز– بەغدا

‏وەزیر پەروەردەی عراق ئیبراهیم جبوری، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد لە بەسان فایل وانەبێژەیل خوەیبەخش وە تەواوی، دووپاتکرد لەبان نیەود هویچ رێکاریگ لە دەێشت چوارچمگ یاسایی ئەنجام بدرێد، لە جیوەجیکردن رێنمایەیل ئەنجومەن وەزیرەیل.

‏جبوری لە بەیانی کە وەزارەت پەروەردە دەریکردیە و رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز داوا لە وەڕێوەبەرایەتیەیل گشتی پەروەردە کەێد پابەند بوون وە رێنمایەیل دەرچگ، ئاگاداربوون لە هەر سەرپیچیگ کە وەڕێوەبەرایەتیەگە خەێدە وەردەم وەدویاچگن و سزایەیل یاسایی پەیوەنیدار وەپی.

‏وەزیر پەروەردە دووپاتکرد لەبان کارکردن لەبان رۆل وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەرا سەرپەرشتی پەروەردەیی، و دەسکردن وە وەدویاچگن خەسیگ مەیدانیانە لەری سەرپەرشتیارەیل ئەرا جیوەجیکردن ئێ رێنماییە، مەبەست لەی گامە جیوەجیکردن دادپەروەری پیشەیی و رێکخسن کار پەروەردەس لەناو مەکتەوەیل.

‏

‏وەپای بەڵگەنامەی جیایگ، وەزارەت پەروەردە رێنمایی ئەرا ئیدارەی مەکتەوەیل لە گشت پارێزگایەیل دەرکردیە، کە لە هەر بارودۆخیگ خوەیان لە وەرگردن پویل لە خوەنەوارەیل وە دویربگرن.

‏