وەزارەت دەیشت ئەمریکا زانیاری ئەرا شەفەق نیوز ئاشکرا کرد لەبان "کيشانەوەی رێخریاگ" كلكريايی لە عراق

مستەفا هاشم

وەرپرسیگ لە وەزارەت دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ک کلکریای ئەمریکی لە عراق هێمان وازە و زەردەوامە لە کارەبلی، بەڵام ئیرنگە وەپەی سیستم "کیشانەوەی رێخریاگ" کار کەێد ک ئامانجی کەمکردن شمارەی کارمەندەیل ناپێویستە، لە وەختیگ ک عراق تیژییگ ئەمنی تون وەخوەیا دۊنێد وە مدوو پەلامار و وەڵامدان لایەنەیل لە ناوچەگە.

وەرپرسەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیپ ئەمریکا لە عراق "مینەکردن وەردەوام ئەرا گشت رێکارەیل بایەخدار کەێد ئەرا دابینکردن ئاسایش و بیوەیی دامەزراوەیل و کارمەندەیل حکوومەت ئەمریکی"، و دووپات کرد ک بیوەییان "ئەرک سەرەکییە".

ئی ئاشکراکردنە دویای زانیارییگ هات دەربارەی کیشانەوەی ئەندامەیل کلکریای دیپلۆماسی، دویای ئەوەگ باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد و بارەگای پشتگیری تایبەت نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد، کەفتنە وەر چەن پەلاماریگ دویای یەک وە مووشەک و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان ک گرووپەیل "وەرگری ئیسلامی" هاوپەیمان وەگەرد ئیران ئەنجامیان دانە، یەیش وەگەرد تۊنتربۊن جەنگ لە ناوچەگە لە رووژەیل گوزەشتە.

وەرپرسە ئەمریکییەگە دیاری کرد ک دەسەڵاتەیل عراق وەرجەوەخت ئاگادار کریانە لە چەن تەقینەوەیگ کۆنتڕۆڵکریاگ لە ناو ناوەند بەغداد ئەرا پشتگیری دیپلۆماسی نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد، ک دامەزراوەیگ دیپلۆماسی و لۆجستی سەر وە وەزارەت دەیشت ئەمریکاس.

وەرتر لە یە، سەرچەوەیگ ئەمنی شەوەکی سێشەممە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت ک کار لەناوبەردن نزیک بارەگای پشتگیری دیپلۆماسی لە ناو فڕۆکەخانە ئەنجام دریا، ک چەن کۆنتێنەر تەقەمەنی و چەک قورس و ناوڕاس و سووک گردەو، وەگەرد لادان ماشین و کەرەستەیلیگ ک لە خزمەتگوزاری دەرچگنە.

وتیش: شمارەی هیزەیل ئەمریکی لەو شوونە ئیرنگە سنووردارە دویای کیشانەوەی بەشیگ لەلیان لە رووژەیل گوزەشتە.

عراق تویش فشار ئەمنی و سیاسی زیاتر بوودەو، دویای پەلامارەیل دویای یەک ئەرا بان بارەگایەیل حەشد شەعبی ک بۊە مدوو کوشیان و زەخمداربۊن دەیان کەس، کە وەرپرسەیلیگ لەناویان بوی.

لە خود وەخت، ئەنجومەن وەزاری ئەرا ئاسایش نیشتمانی لە عراق، ئیوارەی سێشەممە بڕیار دا دەسەڵات بەێدە دەزگای حەشد شەعبی و دەزگایەیل ئەمنی ئەرا وەڵامدان هەر پەلاماریگ لە گردەوبوینیگ ناکاوی وە سەرۆکایەتی سەرۆک وەزیرەیل و فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیل محمد شیاع سودانی، ک لەناوی باس لە پەرەسەنینەیل جەنگ و کارە سەربازییەیل لە ناوچەگە و کاریگەرییان لەبان عراق کریا.