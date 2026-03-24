وەزارەت دەیشت ئەمریکا زانیاری ئەرا شەفەق نیوز ئاشکرا کرد لەبان "کيشانەوەی رێخریاگ" كلكريايی لە عراق

وەزارەت دەیشت ئەمریکا زانیاری ئەرا شەفەق نیوز ئاشکرا کرد لەبان "کيشانەوەی رێخریاگ" كلكريايی لە عراق
2026-03-24T23:01:12+00:00

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

مستەفا هاشم

وەرپرسیگ لە وەزارەت دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ک کلکریای ئەمریکی لە عراق هێمان وازە و زەردەوامە لە کارەبلی، بەڵام ئیرنگە وەپەی سیستم "کیشانەوەی رێخریاگ" کار کەێد ک ئامانجی کەمکردن شمارەی کارمەندەیل ناپێویستە، لە وەختیگ ک عراق تیژییگ ئەمنی تون وەخوەیا دۊنێد وە مدوو پەلامار و وەڵامدان لایەنەیل لە ناوچەگە.

وەرپرسەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیپ ئەمریکا لە عراق "مینەکردن وەردەوام ئەرا گشت رێکارەیل بایەخدار کەێد ئەرا دابینکردن ئاسایش و بیوەیی دامەزراوەیل و کارمەندەیل حکوومەت ئەمریکی"، و دووپات کرد ک بیوەییان "ئەرک سەرەکییە".

ئی ئاشکراکردنە دویای زانیارییگ هات دەربارەی کیشانەوەی ئەندامەیل کلکریای دیپلۆماسی، دویای ئەوەگ باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد و بارەگای پشتگیری تایبەت نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد، کەفتنە وەر چەن پەلاماریگ دویای یەک وە مووشەک و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان ک گرووپەیل "وەرگری ئیسلامی" هاوپەیمان وەگەرد ئیران ئەنجامیان دانە، یەیش وەگەرد تۊنتربۊن جەنگ لە ناوچەگە لە رووژەیل گوزەشتە.

وەرپرسە ئەمریکییەگە دیاری کرد ک دەسەڵاتەیل عراق وەرجەوەخت ئاگادار کریانە لە چەن تەقینەوەیگ کۆنتڕۆڵکریاگ لە ناو ناوەند بەغداد ئەرا پشتگیری دیپلۆماسی نزیک فڕۆکەخانەی بەغداد، ک دامەزراوەیگ دیپلۆماسی و لۆجستی سەر وە وەزارەت دەیشت ئەمریکاس.

وەرتر لە یە، سەرچەوەیگ ئەمنی شەوەکی سێشەممە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت ک کار لەناوبەردن  نزیک بارەگای پشتگیری دیپلۆماسی لە ناو فڕۆکەخانە ئەنجام دریا، ک چەن کۆنتێنەر تەقەمەنی و چەک قورس و ناوڕاس و سووک گردەو، وەگەرد لادان ماشین و کەرەستەیلیگ ک لە خزمەتگوزاری دەرچگنە.

وتیش: شمارەی هیزەیل ئەمریکی لەو شوونە ئیرنگە سنووردارە دویای کیشانەوەی بەشیگ لەلیان لە رووژەیل گوزەشتە.

عراق تویش فشار ئەمنی و سیاسی زیاتر بوودەو، دویای پەلامارەیل دویای یەک ئەرا بان بارەگایەیل حەشد شەعبی ک بۊە مدوو کوشیان و زەخمداربۊن دەیان کەس، کە وەرپرسەیلیگ لەناویان بوی.

لە خود وەخت، ئەنجومەن وەزاری ئەرا ئاسایش نیشتمانی لە عراق، ئیوارەی سێشەممە بڕیار دا دەسەڵات بەێدە دەزگای حەشد شەعبی و دەزگایەیل ئەمنی ئەرا وەڵامدان هەر پەلاماریگ لە گردەوبوینیگ ناکاوی وە سەرۆکایەتی سەرۆک وەزیرەیل و فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیل محمد شیاع سودانی، ک لەناوی باس لە پەرەسەنینەیل جەنگ و کارە سەربازییەیل لە ناوچەگە و کاریگەرییان لەبان عراق کریا.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
