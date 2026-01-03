‏وەزارەت دەیشت عراق کۆمەڵگەی نەتەوە یەکگرتگەیل لە بەغدا وەرگرێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت دەیشت عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان کۆمەڵگەی نەتەوە یەکگرتگەیل لە بەغدای پایتەخت وەرگرد.

‏لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "عراق وە شیوەی فەرمی کۆمەڵەی وڵاتە یەکگرتگەیل لە بەغدا رادەسکرد ئێ گامە لە چوارچمگ بڕیار حکومەت عراق تێد ئەرا کۆتایهاوردن وە کارەیل کلکریاگ نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا دەسمیەتی عراق (یۆنامی)، وە پشت بەسان وە بڕیار شمارە ٢٧٣٢ (٢٠٢٤) ئەنجومەن ئاسایش کە بڕیاریدایە لە رێکەفت ٢٠٢٥/١٢/٣١ کۆتایی وە کارەیل ئەو کلکریاگە بارێد".

‏ بریکار وەزارەت دەرەوە و سەرۆک لیژنەی تایبەت وە وەرگردن پێگەیل کلکریاگ نەتەوە یەکگرتگەیل، باڵیۆز محەمەد حوسێن بەحرولعلوم، وەرد کلاودیۆ کۆردۆنی جێگر نوێنەر تایبەت سکرتێر گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، کۆنویس وەرگردن کۆمەڵگەگە واژووکردن، دویای گەشتیگ مەیدانیانە ئەرا وەسەرکردن بەشەیل و دامەزراوەیل کۆمەڵگەگە ."

‏بالیۆز بەحر ئەلعلوم دیاریکرد، ئەرا تەقەلایەیلە کلکریاگ یونامی لەماوەی دوو دەیەی گوزەشتە دایە، دووپاتکرد لەبان ئاست دەسمیەتی و هاوبەشی بەرهەمداری وەرد عراق، کە بەشدارە لە پاڵپشتیکردن ئارامی و ئەوزەڵکردن، لەهەمان وەخت چەسپانن دیموکراسی و ئەوزەڵداین ماف مرۆڤ و ماف ژن و یەکسانی کۆمەڵایەتی.

‏هەمیش بەحرولعلوم یاد قوربانیەیل کرد کە مەوقەی ئەنجمدام داین ئەرکەیلیان لە ٢٠٠٣ گیان لەدەسدان لەبان گشتیان "سێرجیۆ دی مێلۆ" یەکەمین سەرۆک نێردەگە؛ پێزانین و دەسخوەشی عراقیش ئەرا گشت نوێنەرە تایبەتەیل سکرتێر گشتی نیشاندا، تا رەسێدە نوێنەر ئیرنگە سەفیر محەمەد ئەلحەسەن.

‏