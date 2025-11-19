وەزارەت دارایی عراق سپۆنسەر مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ تشرین دویەم مەرەقەز کەێد

شەفق نيوز– بەغداد

فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکرد وە ریکارەیل سپۆنسەر مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ تشرین دویەم، دویای تەواوبوین گشت ریکارەیل خەرجکردن مووچەیل.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز داوا لە یەکەیل خەرجکردن لە وەزارەتەیل و پارێزگایەی و لایەنەیل پەیوەندینەدار وە وەزارەت سەردان فەرمانگە بکەن ئەرا تەواوکردن ریکارەیل سپۆنسەر مووچەیل، وەگەرد پابەندبوین وە گشت خوازینەیل سپۆنسەرکردن مانگانە.