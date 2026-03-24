‏وەزارەت دارایی عراق دەسکرد وە خەرجکردن مووچەی مانگ ئازار ئەرا فەرمانبەرەیل و هیزە ئەمنییەیل

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو سێشەممە راگەیان فەرمانگەی ژمێریاری دەسکردیە وە رێکارەیل دابینکردن دارایی (تەمویل) مووچەی فەرمانبەرەیل دەوڵەت و کارمەندەیل هێزە ئەمنییەیل ئەرا مانگ ئازار.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ ئمڕوو، داوا لە گشت یەکەیل خەرجکردن لە وەزارەتەیل و پارێزگایل و ئەو لایەنەیلە کە نەوەسیاینە وە وەزارەتەو کرد، سەردان فەرمانگەی ژمێریاری بکەن ئەرا تەواوکردن خوازینەیل دابینکردن مووچەی فەرمانبەرەیل و کارمەندەیلیان.

‏لە بەیاننامە دووپات کرد لەبان ئەوەگ بایەد یەکەیل خەرجکردن پابەند بوون وە خشتەی مانگانەی دابینکردن دارایی کە پەسەن کریاگە و گشت مەرجەیل جیوەجی بکەن تا پڕۆسەگە دویانەکەفێد.