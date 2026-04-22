وە رێژەی نزیکەی ٢%.. داوەزیان نهفت بەسرە وەگەرد داوەزیان نهفت لە جیهان
شەفەق نیوز - بەغداد
نرخەیل نهفت عراق، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیانیگ وە خوەی دی کە رێژەی 2% رەدکرد، یەیش لەدویای داوەزیان نرخەیل لە بازاڕەیل جیهانی.
وە پای داتاکەیل بازاڕ، نهفت خام سەنگین بەسرە 1.13 دۆلار لە نرخەگەی لە دەس دا و رەسیە 112.50 دۆلار، لە هەمان وەخت نهفت خام ناوڕاسیش داوەزیان هاوشێوەیگ توومار کرد و لە بان 114.60 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ جێگیر بوی.
ئی داوەزیانە هاووەختە وەگەرد داوەزیان نرخەیل نهفت لە سەرەتای مامەڵەیل ئمڕوو، کە وەبەرهێنەرەیل هەڵسەنگان ئەڕا ئاسۆیەیل وتووێژەیل ئاشتی لە ناوەن ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران کەن، لە سای بەردەوامی ناروشنی لەبارەی وسانن تەقە و جویلەی دابینکردن نهفت لە جیهان.