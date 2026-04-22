شەفەق نیوز - بەغداد

‏نرخەیل نه‌فت عراق، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیانیگ وە خوەی دی کە رێژەی 2% رەدکرد، یەیش لەدویای داوەزیان نرخەیل لە بازاڕەیل جیهانی.

‏وە پای داتاکەیل بازاڕ، نه‌فت خام سەنگین بەسرە 1.13 دۆلار لە نرخەگەی لە دەس دا و رەسیە 112.50 دۆلار، لە هەمان وەخت نه‌فت خام ناوڕاسیش داوەزیان هاوشێوەیگ توومار کرد و لە بان 114.60 دۆلار ئەڕا هەر بەرمیلیگ جێگیر بوی.

‏ئی داوەزیانە هاووەختە وەگەرد داوەزیان نرخەیل نه‌فت لە سەرەتای مامەڵەیل ئمڕوو، کە وەبەرهێنەرەیل هەڵسەنگان ئەڕا ئاسۆیەیل وتووێژەیل ئاشتی لە ناوەن ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران کەن، لە سای بەردەوامی ناروشنی لەبارەی وسانن تەقە و جویلەی دابینکردن نه‌فت لە جیهان.

‏

‏