وەرگری عراقی وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ سوپا وە هوکاریگ هونەری بی زەرەدەیل چەسپنێد

وەزارەت وەرگری عراقی، ئمڕوو دوزشەممە، راسی وەخوارکەفتن یەکیگ لە فڕۆکەیل سەروە فەرماندەیی فڕۆکەوانی سوپا ئاشکرا کرد، و سروشت رویداوەگە و ئەو وینەیلە کە لەباوەتی بڵاو کریانە رەت کردەو.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کردە کە ئەوەگ رۊ داگە هووکاریگ هونەری سادە بویە کە لە ماوەی جیوەجیکردن گەشتیگ مەشقکردن تەرخانکریاگ ئەرا خوەنەوارەیل کۆلێژ فڕۆکەوانی سوپا رۊ داگە، و هیچ زەخمدارییگ یا زەرەدەیل گەورەیگ لەلی نەکەفتیەسەو، و کارەگە تەنیا لەبان رۊداین زەرەدیگ کەم لە ئامرازەیل نیشتنەوە و سڕبردن (Skid) بویە، و وەپای ریکارە هونەرییە پەسەنکریاگەیل وەگەردی رەفتار کریا.

دووپاتیش کرد کە ئەو وینەی بڵاوکریاگە هن رویداوەگە نیە، بەڵکم وینەیگ کوینەی یەکیگ لە فڕۆکەیل سەروە فەرماندەیی فڕۆکەوانی سوپاس، کە لە ماوەی ئۆپەراسیۆنەیل رزگارکردن دژە تیرۆر لە ساڵەیل وەرین رۊوەڕۊ زەرەدەیل بویە.