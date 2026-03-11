‏"وەرگری عراق" کوشیان 13 ئەمریکی و ئەنجامدان نزیکەی 300 چالاکی سەربازی لە 12 رووژ راگەیان

2026-03-11T09:33:35+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏"وەرگری ئیسلامی عراقی"، ئمڕوو چوارشەممە رایگەیان کە توەنستیە 13 ئەمریکی بکوشێد و دەیان کەس تر زەخمدار بکەێد، کە زەخم بڕیگیان "سەختە"، یەیش وە ئەنجام جیوەجیکردن 291 چالاکی سەربازی لە ماوەی 12 رووژ، هاوکات وەگەرد زیایبوین ململانەیل ناوچەگە.

‏ئاژانس شەفەق نیوز نەتوەنست دەسوەجی جواویگ لە لایەن ئەمریکاوە لە بان ئیە وەرگرێد.

‏"وەرگری" لە بەیاننامیگ وت: کە 31 چالاکی وە ری دەیان فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (دڕۆن) و مووشەک ئەڕا بان بنکەی هێزەیل "داگیرکەر" لە عراق و ناوچەگە لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە ئەنجام دایە.

