"وەرگری عراق" کوشیان 13 ئەمریکی و ئەنجامدان نزیکەی 300 چالاکی سەربازی لە 12 رووژ راگەیان
شەفەق نیوز - بەغدا
"وەرگری ئیسلامی عراقی"، ئمڕوو چوارشەممە رایگەیان کە توەنستیە 13 ئەمریکی بکوشێد و دەیان کەس تر زەخمدار بکەێد، کە زەخم بڕیگیان "سەختە"، یەیش وە ئەنجام جیوەجیکردن 291 چالاکی سەربازی لە ماوەی 12 رووژ، هاوکات وەگەرد زیایبوین ململانەیل ناوچەگە.
ئاژانس شەفەق نیوز نەتوەنست دەسوەجی جواویگ لە لایەن ئەمریکاوە لە بان ئیە وەرگرێد.
"وەرگری" لە بەیاننامیگ وت: کە 31 چالاکی وە ری دەیان فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (دڕۆن) و مووشەک ئەڕا بان بنکەی هێزەیل "داگیرکەر" لە عراق و ناوچەگە لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە ئەنجام دایە.