‏وەرگیری عراق وسانن یا کەمەوکردن دەرماڵەی هێزە ئەمنیە چەکدارەیل رەدکرد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت وەرگیری عراق، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەریگ کە لەباوەت دەرکردن بڕیار وسانن یا کەمکردن دەرماڵەی هێزەیل ئەمنی چەکدار لە سەرەتای مانگ ئایندە رەدکرد کە لەبان تووڕە کۆمەڵایەتیەیل بڵاوبویە، دووپاتکرد، زانیاریەگە وە تەواوی نادروسە.

‏وەزارەتەگە لە بەیانیگ فەرمی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەپای یاسا و رێنمایەیل کە پابەندن وەپی خەرجکردن دەرماڵەیل وەردەوامە، دیارکرد وەزارەت دارایی هویچ بڕیاریگ یا رێنماییگ لەی باوەتە ئاراستە نەکردیە.

‏وەزارەت دارایی لە وەخت وەرین ئێ خەوەرە رەدکرد، دووپاتکرد هویچ بڕیاریگ یا فەرمانیگ لە وسانن یا کەمکردن دەرماڵەی هێزە چەکدارەیل نییە.

‏وەزارەت وەرگیری داوا لە گشت دەزگایەیل و خاوەن پێگەیل تووڕەیل کۆمەڵایەتی کەێد هاوکاربوون لە راسی گواستنەوەی خەوەر و تەنیا پشت بەسان وە بەیانەیل فەزمی کە لە وەزارەتەگە دەرچێد کە لەبان پێگە و و سایتە فەرمیەگەی وەردەسە.