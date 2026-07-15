وەرگیری شارستانی ریوەڕوی ئاگریگ بوود لەناو ئەماریگ لە نزیک خەستەخانەی ئبن هەیسەم لەناوڕاس بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا تیمیگ وەرگیری شارستانی ریوەڕوی ئاگریگ بوینە کە لەناو ئەماریگ بازرگانی هیزگردیە لە ناوچەی کەرادە ناوڕاس بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، "ئاگر لەناو ئەماریگ تایوەت وە فروشتن و ئەمارکردن قاو و قوشخانەی مەتوەق هیزگردیە لە نزیک خەستەخانەی ئیبن هەیسەم لە ناوچەی کەرادە".
وتیش "تیم وەرگیری شارستانی دەسکردیە وە کارەیل کپەوکردن ئاگرەگە، و کارکەێد لەبان نواگیری درویژەوبوین ئاگر ئەرا بان دوکانەیل نزیکی" دیاریکرد "تەقەلایەیل ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە وەردەوامە".