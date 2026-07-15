‏وەرگیری شارستانی ریوەڕوی ئاگریگ بوود لەناو ئەماریگ لە نزیک خەستەخانەی ئبن هەیسەم لەناوڕاس بەغدا

‏وەرگیری شارستانی ریوەڕوی ئاگریگ بوود لەناو ئەماریگ لە نزیک خەستەخانەی ئبن هەیسەم لەناوڕاس بەغدا
2026-07-15T08:49:59+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا تیمیگ وەرگیری شارستانی ریوەڕوی ئاگریگ بوینە کە لەناو  ئەماریگ بازرگانی هیزگردیە لە ناوچەی کەرادە ناوڕاس بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، "ئاگر لەناو ئەماریگ تایوەت وە فروشتن و ئەمارکردن قاو و قوشخانەی مەتوەق هیزگردیە لە نزیک خەستەخانەی ئیبن هەیسەم لە ناوچەی کەرادە".

‏وتیش "تیم وەرگیری شارستانی دەسکردیە وە کارەیل کپەوکردن ئاگرەگە، و کارکەێد لەبان نواگیری درویژەوبوین ئاگر ئەرا بان دوکانەیل نزیکی" دیاریکرد "تەقەلایەیل ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە وەردەوامە".

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