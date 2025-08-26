وەرگیری شارستانی رویوەڕوی هیزگردن ئاگر گەپیگ بوود لە پشت کۆلێژ پزیشکی ڤێتەرنەری لە خوەرئاوای بەغدا
شەفەق نیوز ــ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لە پشت کۆلێژ پزیشکی ڤێتەرنەری لە خوەرئاوای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " رویداو هیزگردن ئاگر گەپیگ لە رویبەریگ لە گژو گیای پشت کۆلێژ پزشک ڤێتەرنەری لە قەزای ئەبو غرێب خوەرئاوای بەغدا هیزگردیە".
وتیش، "وەرگیری شارستانی وە پشت بەسان وە فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا رویوەروی ئاگرەگە بوینە تا ئیسە کارەیل کپەوکردن وەردەوامە".
عراق بیجگە لە هەرێم کوردستان، زیاتر لە 55 هەزار رویداو هیزگردن ئاگر توومارکردیە لەماوەی سێ مانگ وەرین، گیان سەدان کەس سەندیە وەگەرد لایەن زەردەیل ماددی گەپەیلیگ.