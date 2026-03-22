"وەرگری ئیسلامی" لە عراق راگەیان ٢١ ئۆپراسیۆن دژ وە "داگیرکەر" لە ماوەی ٢٤ سەعات گوزەشتە ئەنجام داگە
2026-03-22T08:25:06+00:00
شەفەق نیوز - بەغدا
ئەوەگ کە وە "وەرگری ئیسلامی لە عراق" ناسریاگە، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان 21 ئۆپراسیۆن سەربازی ئەنجام داگە ک بنکەیل و بەرژەوەندییەیل "داگیرکەر" لە ناو وڵاتەگە و ناوچەگە کردەسە ئامانج لە ماوەی بیس و چوار سەعات گوزەشتە، یەیش لە ناو هەڵچگن گرژییەیل ئەمنی ناوچەیی نوو.
"وەرگری" لە بەیاننامەیگ فەرمی وت: جەنگاوەرەیلێ لە پەلامارەیل دەیان فڕۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن) و موشەک وەکارهاوردنە، و دیارێکرد ئۆپراسیۆنەیل بویەسە مدوو وەڵامدان ئەرا جویڵە سەربازییەیل ئەیرەو دوای ناوچەگە.