وەرپرسیگ سووری: هاوکاری نەفتی وەگەرد عراق قەیران وزە سووکەو کەێد و ری ئەرا هاوبەشییگ ستراتیژی خوەش کەێد

شەفەق نیوز - دیمەشق

سەرۆک دەسەی غاز و وزە لە ژوور پیشەسازی دیمەشق، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد، کە وەهیزکردن هاریکاری نەفتی لەناوەین عراق و سووریا تۊنێد بەشداری بکەێد لە کەمەوکردن قەیران وزە کە سووریا تویشی بوود، و ری خوەش بکەێد ئەرا هاوبەشییگ ستراتیژی کە وە ئەرێنی لەبان پیشەسازی و بەرهەمکاری و گەشەی ئابووری رەنگ بەێدەو.

محمد مەڕوان ئۆرفەلی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە نزیکی عراق لەڕۊ جوگرافییەو کەێدە مدوو ئەوەگ خەرج بارکردن نەفت و غاز ئەرا سووریا نزم بوود، ئەوەگ ری وە دابینکردن وزە دەێد وە نرخەیل کەمتر، و بار سەنگین لەبان کەرتە بەرهەمکارەیل سووکەو کەێد.

دیاری کرد کە زیایبۊن دابینکارییەیل نەفت و غاز عراقی وە شیوەیگ راسەوخۆ لەبان کەرتەیل کارەبا و گواستنەوە و پیشەسازی رەنگ دەێدەو، وە شیوەیگ کە بەشداری بکەێد لە کەمەوکردن خەرج بەرهەمهاوردن، و بوار وە حکومەت دەێد ئەرا کەمەوکردن خەرج وزە لەبان پیشەسازییەیل و هاووڵاتییەیل، ئەوەگ پاڵپشتی لە چالاکی ئابووری کەێد.

زیای کرد کە بەرزەوبۊن نرخەیل وزە نوێنەرایەتی گەورەترین سەختی لە وەرانوەر پیشەسازی سووریا کەێد، و دیاری کرد کە کەمەوکردن ری وە کارگەیل دەێد فراوانەو بوون و بەرهەمهاوردن زیای بکەن، و گاڵ بەرهەمکارەیل دەێد و دەرفەتەیل کار نوو دابین کەێد.

ئۆرفەلی وتیش کە هاوکاری لەناوەین بەغداد و دیمەشق تۊنێد دووارە ژیرخان نەفتی خاسەو بکەێد، وەگەرد وەرەونوابردن پرۆژەیل هاوبەش ئەرا بارکردن نەفت و غاز، لە شان بەسانن کارەبایی و دابینکردن خوازینەیل سووریا لە نەفت و غاز و کارەبا وە نرخەیل تایبەت.

دووپات کرد کە هەڵکەفتەی جوگرافی هەردوگ وڵاتەگە تایبەتمەنییگ گرنگ ئەرا وەرەونوابردن ئی پرۆژەیلە دابین کەێد، کە خەرج بارکردن کەمەو کەێد و دەرفەتەیل هاریکاری ئابووری وەهیز کەێد، و دیاری کرد کە پەیوەندییە میژووییەیل لەناوەین عراق و سووریا لە کەرت وزە بنەماییگ گونجیاگ ئەرا فراوانکردن ئی هاریکارییە دروس کەن.

دۊنێد کە هاوکاری لە بوار وزە نەبایەس تەنیا لەبان جیوەجیکردن خوازینەیل ئیرنگە بووسێد، بەڵکم تۊنێد وەرەونوا بچوود ئەرا هاوبەشییگ دریژماوە کە بەرژەوەنییەیل هەردوگ وڵاتەگە وەدی بارێد، و پاڵپشتی لە ئابووری سووری بکەێد، و ئاسوویەیل نوویگ لە وەرانوەر بەرهەمکاری و بازرگانی لە کەرت نەفت و غاز واز بکەێد.

عراق و سووریا، لە 17ی تەمموز/ یۆلیۆ گوزەشتە، وە سەرپەرشتی ئەمریکی، یاداشت لەیەکفامستن موهر کردن ئەرا دووارە وەکارخستن کڕ لویلەیل "کەرکووک-بانیاس"، وە شیوەیگ کە ری وە دەسکردن کلکردن نەفت عراقی وەرەو بەندەرەیل دەریای چەرمگ ناوڕاس لەڕی خاکەیل سوورییەو بەێد، لە گامیگ کە ئامانج دیرێد ئەرا هەمەڕەنگکردن دەرچەیل هەناردەکردن و وەهیزکردن هاریکاری ئابووری لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە.