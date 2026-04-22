‏وەرژە کۆتاییهاتن وە دەوام وە چەن ساعەتیگ.. هاتوچو کۆتا بانگەواز ئەرا خاوەن ماشینەیل "نایاسایی" کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچو، ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە خاوەن ماشینەیل "نایاسایی" کرد زوی بکەن لە توومارکردنیان وەرجە کۆتاییهاتن دەوام فەرمی ئمڕوو.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسییە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "ئمڕوو دوایین رووژە ئەرا جیوەجیکردن بڕیار (102) کە ئەنجومەن وەزیرەیل پەسەنی کردگە، و پەیوەستە وە توومارکردن ئەو ماشینەیلە ک وە شیوەی نایاسیایی هاتنەسە ناو عراق".

‏وتیش: "ئمڕوو دوایین دەرفەتە ئەرا رێکخستن شیوەی یاسایی ئەو ماشینەیلە وەپای رێنمایەیل کاروەپیکریاگ".

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە داوا لە خاوەن ئەو ماشینەیلە کرد کە بڕیارەگە گڕێدەیانەو، "زوی بکەن لە سەردانکردن بنکەیل توومارکردن تایبەتمەن ئەرا تەواوکردن کارەیل یاسایی توومارکردن ماشینەیلیان، تا دویای تەواوبوین ئی وادە لە دویای ئمڕوو، تویش رێکارەیل یاسایی نەون".

‏وەرجە یە، وەڕێوەبەر گشتی هاتوچو فەریق عدی سەمیر راگەیان کە بڕیار (102) کە ئەنجومەن وەزیرەیل پەسەنی کردوێد ئەرا دووارە توومارکردن ماشینەیل کە وە شیوەی "نایاسایی" هاتنەسە ناو وڵات، لەی هەفتە تەواو بوود.

‏

‏

‏

‏