وەردەوەردەیگ وەرد ئەندام پەرلەمانیگ وە تەقەکردن و زەخمداری هاوڵاتییگ کۆتایی تێد لە میسان (ڤیدیۆ)

وەردەوەردەیگ وەرد ئەندام پەرلەمانیگ وە تەقەکردن و زەخمداری هاوڵاتییگ کۆتایی تێد لە میسان (ڤیدیۆ)
2026-03-05T10:45:18+00:00

‏شەفەق نیوز ـ میسان

‏سەچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە زەخمداری هاوڵاتییگ وە گولە لەناو یەکیگ لە ناوەندەیل بازرگانی لەناوڕاس شار عەمارە، وە مدوو مەرافیگ وەرد ئەندام پەرلەمان بەسام زوهێری.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەندام پەرلەمان بەسام زوهێری و پاسەوانەیلی چگنەسە مەراف وەرد هاوڵاتیگ وە دەسپیچگ قسێ کردن وەشیوەی بەدیگ وەرد ئەندام پەرلەمانەگە لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی".

‏وتیش؛" مەڕافەگە کۆتای هاتگە وە، برای ئەندام پەرلەمانەگە کە وەڕێوەبەر نوسینگەگەیە تەقە لە هاوڵاتیگ کردیە و قولی رەخمدارکردیە".

‏وتیش، "زەخمدارەگە ئەرا چاەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە" دیاریکرد هێزە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە.

وەردەوەردەیگ وەرد ئەندام پەرلەمانیگ وە تەقەکردن و زەخمداری هاوڵاتییگ کۆتایی تێد لە میسان (ڤیدیۆ)

ڤیدیۆی 1

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon