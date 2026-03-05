وەردەوەردەیگ وەرد ئەندام پەرلەمانیگ وە تەقەکردن و زەخمداری هاوڵاتییگ کۆتایی تێد لە میسان (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ میسان

‏سەچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە زەخمداری هاوڵاتییگ وە گولە لەناو یەکیگ لە ناوەندەیل بازرگانی لەناوڕاس شار عەمارە، وە مدوو مەرافیگ وەرد ئەندام پەرلەمان بەسام زوهێری.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەندام پەرلەمان بەسام زوهێری و پاسەوانەیلی چگنەسە مەراف وەرد هاوڵاتیگ وە دەسپیچگ قسێ کردن وەشیوەی بەدیگ وەرد ئەندام پەرلەمانەگە لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی".

‏وتیش؛" مەڕافەگە کۆتای هاتگە وە، برای ئەندام پەرلەمانەگە کە وەڕێوەبەر نوسینگەگەیە تەقە لە هاوڵاتیگ کردیە و قولی رەخمدارکردیە".

‏وتیش، "زەخمدارەگە ئەرا چاەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە" دیاریکرد هێزە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە.

‏

‏

‏