وەردەوەردەیگ وەرد ئەندام پەرلەمانیگ وە تەقەکردن و زەخمداری هاوڵاتییگ کۆتایی تێد لە میسان (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ میسان
سەچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە زەخمداری هاوڵاتییگ وە گولە لەناو یەکیگ لە ناوەندەیل بازرگانی لەناوڕاس شار عەمارە، وە مدوو مەرافیگ وەرد ئەندام پەرلەمان بەسام زوهێری.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەندام پەرلەمان بەسام زوهێری و پاسەوانەیلی چگنەسە مەراف وەرد هاوڵاتیگ وە دەسپیچگ قسێ کردن وەشیوەی بەدیگ وەرد ئەندام پەرلەمانەگە لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی".
وتیش؛" مەڕافەگە کۆتای هاتگە وە، برای ئەندام پەرلەمانەگە کە وەڕێوەبەر نوسینگەگەیە تەقە لە هاوڵاتیگ کردیە و قولی رەخمدارکردیە".
وتیش، "زەخمدارەگە ئەرا چاەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە" دیاریکرد هێزە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە.