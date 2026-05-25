‏وەردەوەردە لەبان "وایەر کارەبا" بویە مدوو کوشیان دوو کەس لە غەزالیە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس وە مدوو مەرافیگ چەکداری کە لەناوچەی غەزالیەی خوەرئاوای بەغدا دروسبویە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مەرافەیگ لەناوەین 5 کەس و خاوەن مۆلیدەیگ ئەهلی دروسبویە وە لەبان "وایەر کارەبا" وەرجە ئەوەگ بڕەسێدئەرا وەکارهاوردن "دەوانچە".

‏وتیش "رویداوەگە بویە مدوو کوشیان خاوەن مۆلیدەگە و یەکیگ لە لایەنەگەی ەرەک".

‏دایاریکرد "هێزەیل ئەمنی رەسینەس شوین رویداوەگە ئاخڵەی ئەمنی دانانە، و ئەو کەسەیل ترەک دەسوەسەرکریان، و تەرم دوو قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکار یاسایی وەربگرێد".

