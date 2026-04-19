وەردەوەردەیگ خۊناوی رەسێدە کوشیان گەنجیگ و دەسگیرکردن تاوانبارەگە لە خوەراوای بەغداد

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ لە پولیس عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ لە ئەنجام وەردەوەردەیگ کە رەسیە چەقووکیشان کە چەقوو لە لەشی دریا لە خوەراوای بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەمەقاڵیگ لەناوەین دوو کەس گەورەو بوی ئەرا وەکارهاوردن چەک چەرمگ کە بویە مدوو کوشیان یەکیگیان لەوەر سەختی زەخمەیلی ئەوەیش لە ناوچەی کەفائات غەزالیە لە خوەراوای بەغداد.

هەمیش وت: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە، و تاوانبارەگە دەسگیر کرد، و لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کرد.