‏وەردەوامی بەسیان بۆرسەیل لە بەغدا .. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە هەولێر

‏وەردەوامی بەسیان بۆرسەیل لە بەغدا .. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە هەولێر
2026-08-04T08:34:10+00:00

‏شفق نيوز- بغداد/ أربيل

‏هەردوگ بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئمڕوو سێشەممە وەردەوامبوی لە  بەسیان وەبوونەی پشوو زیارەت چلەی ئیمام حسێن، وەگەرد  لە بازاڕەل هەولێر پایتەحت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت:  بۆرسەی کیفاح و حارسیە دەرەیلیان وازنەکردن وەبوونەی  پشوو باوجی  نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 152250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 151,250 دینار.    

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار  فروشتن رەسیە 152,900 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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