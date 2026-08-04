‏وەردەوامی بەسیان بۆرسەیل لە بەغدا .. بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە هەولێر

‏شفق نيوز- بغداد/ أربيل

‏هەردوگ بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئمڕوو سێشەممە وەردەوامبوی لە بەسیان وەبوونەی پشوو زیارەت چلەی ئیمام حسێن، وەگەرد لە بازاڕەل هەولێر پایتەحت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە دەرەیلیان وازنەکردن وەبوونەی پشوو باوجی نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 152250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 151,250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار فروشتن رەسیە 152,900 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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