وەردەوامی بەسیان بۆرسەیل بەغداد و داوەزیان نرخ دۆلار لە هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، تا ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، وەردەوام بوین لە بەسیان، ئەوەیش وەگەرد زیارەت چلەی ئیمام حسێن، لە وەختیگ بەشیگ لە دوکانەیل دراو دەرەیلیان واز کردن، و نرخ دۆلار لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت کە بەشیگ لە دوکانەیل دراو کە لە بەغداد دەسەوکارەو بۊن، نرخ دۆلار وەبی ئاڵشتکاری هیشتن، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,250 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 151,250 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152300 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152250 دينار.