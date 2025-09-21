وەرد دەسوەپیکردن ساڵ نوو خوەنەواری قەڵەبالغی فرەیگ لە بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

جادەیل بەغدای پایتەخت، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، قەڵەبالغی هامشوو وەخوەی دی وەگەرد دەسوەپیکردن ساڵ نوو خوەنین 2025-2026، وە بەشداری زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار لە قۆناغە جیاوازەیل خوەنین (بیجگە لە هەرێم کوردستان).

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، هاتوچۆ پایتەخت لە فرەیگ جادەیل سەرەکی و پیەڵیل فرە قەرەباڵغی بویە، جویر: ری خێرای ئەلدەورە، محەمەد ئەلقاسم، پیەڵ ئامانات، پیەڵ قرتەبە، پیەڵ ئەلشەعب، پیەڵ بنوک، پیەڵ ئەلسەرافیە، پیەڵ باب ئەلمعازم، پیەڵ سنەک، پیەڵ ئەلجموهرییە، پیەڵ ئەلمعەلق، پیەڵ ئەلتابقەین، پیەڵ ئەلجادریە، پیەڵ ئەلقادیسیە، پیەڵ الیەرموک، تونێل ئەلزەیتوون، ناوچەی عەلاوی و تونێلەگەی، جادەی بەغدا مۆڵ، جادەی ئەلمەنسور، گۆڕەپان ئەلفاریس، چوارڕێیان 14ی تەمموز، گۆڕەپان تەحریر، گۆڕەپان خەلانی، جادەی ئەلنیدال، جادەی پاسپۆرت، جادەی ئەبو نواس، کەرادە خارج، چوارڕێیان ئەلمەسبەح،چواڕ ریان عەقەبە ، و مەعەسکەر رەشید.

قەلەباڵغیەگە هاووەخت وەرد گلەوخواردن ملیۆنان خوەنەوار ئەرا کورسیەیل خوەنین تێد لەدویای کۆتایهاتن وە پشوو تاوسان، وەرد فشار بان هاتوچو لە پایتەخت.

دیاریکرد حکومەت عراق پرۆژەیلیگ ستراتیژی جیوەجیکردیە ئەرا خاسەوکردن تاسیان هاتوچو لە بەغدا، لە چوارچمگ چەن پاکێجیگ وە ئامانج خاسەوکردن وەڕیوەچگن هاتوچو و کەمەوکردن قەڵەباڵغی.

پرۆژەی بریتین لە دروسکردن پیەڵ و تونێل لە ناوچەیل جویر گۆڕەپان نسور، چواڕیان هونەجوانەگان، گۆڕەپان عەدەن.