‏وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت.. بەرزەوبوین کەمیگ نرخ خام بەسرە

‏وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت.. بەرزەوبوین کەمیگ نرخ خام بەسرە
2025-12-30T07:21:44+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نڕخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، کەمیگ بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 15 سەنت بەرزەوبوی وە رێژەی 

‏ 0.26%‎‎ رەسیە 58.65 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرە   15 سەنت و وە رێژەی  0.25% بەرزەوبوی و رەسیە 61.20 دۆلار.

‏نرخ نەفت داوەزیا، لەدویای ئەوەگ  2% دەکەفت وەدەسهاورد لە دانشتن وەرین لە سای  دڵرەواکێ لە بازاڕ وە مدوو زیایبوین گیچەڵەیل  ناوەین روسیا و ئۆکرانیا، و ئەو رخدایەیلە لەبان دابینکردن وزەی جەهان هەس.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon