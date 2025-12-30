وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت.. بەرزەوبوین کەمیگ نرخ خام بەسرە
2025-12-30T07:21:44+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نڕخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، کەمیگ بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 15 سەنت بەرزەوبوی وە رێژەی
0.26% رەسیە 58.65 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرە 15 سەنت و وە رێژەی 0.25% بەرزەوبوی و رەسیە 61.20 دۆلار.
نرخ نەفت داوەزیا، لەدویای ئەوەگ 2% دەکەفت وەدەسهاورد لە دانشتن وەرین لە سای دڵرەواکێ لە بازاڕ وە مدوو زیایبوین گیچەڵەیل ناوەین روسیا و ئۆکرانیا، و ئەو رخدایەیلە لەبان دابینکردن وزەی جەهان هەس.