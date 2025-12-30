‏وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت.. بەرزەوبوین کەمیگ نرخ خام بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نڕخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، کەمیگ بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 15 سەنت بەرزەوبوی وە رێژەی

‏ 0.26%‎‎ رەسیە 58.65 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس بەسرە 15 سەنت و وە رێژەی 0.25% بەرزەوبوی و رەسیە 61.20 دۆلار.

‏نرخ نەفت داوەزیا، لەدویای ئەوەگ 2% دەکەفت وەدەسهاورد لە دانشتن وەرین لە سای دڵرەواکێ لە بازاڕ وە مدوو زیایبوین گیچەڵەیل ناوەین روسیا و ئۆکرانیا، و ئەو رخدایەیلە لەبان دابینکردن وزەی جەهان هەس.

