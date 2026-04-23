‏وەگەرد داوەزیان نرخەیل.. هەردوگ جویر نەفت بەسرە لە بان نەفتەیل کەنداو مەننەو

وەدواچگن

‏نرخ نەفت عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا، باوجی نەفت قورس و ناوڕاس بەسرە هەر وە بەرزی مەننەو لە ناوەین چەن جویریگ لە نەفتەیل وڵاتەیل کەنداو، یەیش لە وەر جیاوازی کارکردن بازاڕەیل وزەی جیهانی.

‏وەپای داتایەیل بازاڕ، نەفت قورس بەسرە وە بڕ 56 سەنت داوەزی، کەێدە 0.50%، و رەسیە 111.94 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، باوجی نەفت ناوڕاس بەسرە وە هەمان بڕ و وە رێژەی 0.49% کەمەو بوی و رەسیە 114.04 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏وەگەرد ئێ داوەزیانەش، نرخ نەفتەیل عراق هەر لە بان هاوتایەیلیان مەننەو لە ناوچەگە، چوینکە نەفت سوک سعودی داوەزیا ئەرا 109.04 دۆلار، و نەفت شاهین قەتەری 97.63 دۆلار توومار کرد، و نەفت کوێت 93.64 دۆلار، لە وەختیگ نەفت مەربان ئیماراتی رەسیە 103.12 دۆلار، و نەفت سوک ئیران 94.84 دۆلار توومار کرد، یەیش نیشان دەێد هەردوگ جویر نەفت بەسرە لە مامەڵەیل ئەمرۆ هەر لە نواوەو بوینە.

