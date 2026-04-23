وەگەرد داوەزیان نرخەیل.. هەردوگ جویر نەفت بەسرە لە بان نەفتەیل کەنداو مەننەو
شەفەق نیوز / وەدواچگن
نرخ نەفت عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا، باوجی نەفت قورس و ناوڕاس بەسرە هەر وە بەرزی مەننەو لە ناوەین چەن جویریگ لە نەفتەیل وڵاتەیل کەنداو، یەیش لە وەر جیاوازی کارکردن بازاڕەیل وزەی جیهانی.
وەپای داتایەیل بازاڕ، نەفت قورس بەسرە وە بڕ 56 سەنت داوەزی، کەێدە 0.50%، و رەسیە 111.94 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، باوجی نەفت ناوڕاس بەسرە وە هەمان بڕ و وە رێژەی 0.49% کەمەو بوی و رەسیە 114.04 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.
وەگەرد ئێ داوەزیانەش، نرخ نەفتەیل عراق هەر لە بان هاوتایەیلیان مەننەو لە ناوچەگە، چوینکە نەفت سوک سعودی داوەزیا ئەرا 109.04 دۆلار، و نەفت شاهین قەتەری 97.63 دۆلار توومار کرد، و نەفت کوێت 93.64 دۆلار، لە وەختیگ نەفت مەربان ئیماراتی رەسیە 103.12 دۆلار، و نەفت سوک ئیران 94.84 دۆلار توومار کرد، یەیش نیشان دەێد هەردوگ جویر نەفت بەسرە لە مامەڵەیل ئەمرۆ هەر لە نواوەو بوینە.