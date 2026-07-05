وەرد خوەیان نیم ملیار دۆلار بردنە.. سەنەد ئاشکرای واین "ئابووری بریکار دەسگیرکریاگ" و براگەی ئەرا فەڕەنسا کەێد

شەفەق نیوز - بەغدا

مستەفا سەنەد وەزیر پەیوەندییەیل عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای هۊردەکارییەیل دۆسیەی واین دوو لە گرنگترین داواکریاگەیل ئەرا دادوەری لە دۆسیەیل گەندەڵی دارایی ئەرا فەڕەنسا کرد، هاوەخت وەگەرد دزەکردنەیل ناودەوڵەتی کە ناسنامەی ئاشکرایان و پەیوەندییان وە دۆسیەی "گریەبەسەیل پاڵاوگەیل" دیاری کردنە.

سەنەد لە پۆستیگ لەبان ماڵپەڕەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی "فەیسبووک" کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کردگە وت، کە وەرپرس لە "دەسەی ئابووری سەروە بریکار دەسگیرکریاگ" وایە ئەرا دەیشت عراق وەرەو فەڕەنسا وەگەرد براگەی، و دیاری کرد کە بڕە پۊلیگ فرە گەورە قاچاخکریاگ وەرد خوەیان بردنە کە وە نزیکەی نیم ملیار دۆلار ئەمریکی مەزەنە کریێد.

وەزیرەگە دووپات کرد، کە عەلی فالح زەیدی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، تونەو لەبان وەشۊنکەفتنیان دادوەری و یاسایی لەری کەناڵە ناودەوڵەتییەیل کەێد ئەرا گلەوداینیان وەگەرد پۊلە قاچاخکریاگەیل.

لە خود چوارچیوە، کەناڵ ئاسمانی "عەرەبیە" لە سەرچەوەیلیگ ئاگادار، ناسنامەی ئاشکرای دوو برا وایەگە بڵاو کردن، و دووپات کرد کە دادوەری عراقی وەراسگانی یاداشت دەسگیرکردن ناودەوڵەتی (ئینتەرپول) وەرانەور هەر یەک لە: "حەسەن کوردی" و "محەمەد کوردی" دەرکردگە لەبان باکگراوەند ئەوەگ وە "دۆسیەی پاڵاوگەیل" ناسریەێد.

سەرچەوەیل دیاری کردن کە هەردوگ براگە لە دەیشت عراق بۊنە لە وەخت پرۆسەی دەسگیرکردن توومەتبارەگەی ترەک لە دۆسیەگە "عەدنان جومەیلی"، و ئاشکرا کردن کە "حەسەن کوردی" وە یەکیگ لە گرنگترین کەسایەتییەیل داواکریاگ لەی وەختە دانریەێد چۊنکە وەرپرسیگ راسەوخۆ بۊیە لە وەڕیەوبردن دۆسیەی "عومولەیل" لە گریەبەسەیل پاڵاوگەیل، و سەرکەفتیە لە قاچاخکردن ملیۆنا دۆلار لەری تووڕیگ دارایی ئاڵووز کە لە دەیشت وڵاتەگە گورجە.