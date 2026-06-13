وەگەرد بەسیان بۆرسەیل.. جیگیربوین نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

شەفەق نيوز - بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154,750 دينار عراقی 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، کە هەر خود نرخ شەوەکی ئمڕووە.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155,250 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,250 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,600 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,500 دينار.