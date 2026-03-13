کپەوکردن ئاگر گەورەیگ لە بازاڕ و مەرز سەفوان لە بەسرە

شەفەق نيوز - بەسرە

عەقیل تاڵب فرێجی سەرۆک دەسەی ئەمنی لە ئەنجومەن پارێزگای بەسرە، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر فراوانیگ لە بازاڕ مەرز سەفوان لە شان دەوڵەت کوەیت، دووپاتیش کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی توانستن ئاگرەگە کپەو بکەن.

فرێجی لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە

ئاگرەگە شەفەق ئمڕوو لەناو بازاڕ کەرەستەیل بیناسازی و کارەبایی و رەنگکردن و چوو هیز گرد.

وتیش: ستوین دویکەڵ خەسیگ بەرزەو بوی وەگەرد فراوانبوین بڵویزەی ئاگرەگە لەوەر سروشت ئەو چشتەیلە.

ئامێرەیل وەرگری شارستانی وەگەرد ماشینەیل کپەوکردن ئاگر لە کۆمپانیای نەفت بەسرە بەشداری کردن، کە تەقەلایەیل هاوبەش توانستن نواگیری ئاگرەگە بکەن تا کپەو کریا.

تا وەخت نویسانن خەوەرەگە مدووەیل هیزگردن ئاگرەگە دیاری نەکریاس، و دووپاتیش کریا کە هیچ زەخمدارییگ توومار نەکریاس، و تەنیا زەرەد دارایی توومار کریا.